Moment choquant OAP est brutalement attaqué après avoir été faussement accusé d’être un pédophile des semaines avant de mourir à l’hôpital

Des images choquantes de vidéosurveillance ont capturé le moment où un facteur âgé a été attaqué dans une station-service après avoir été accusé à tort d’être un pédophile.

La mort du vétéran australien John Burke à l’hôpital trois mois plus tard était le résultat direct de cette attaque, selon ses avocats.

John Burke est décédé après un séjour de 11 semaines à l’hôpital à la suite de l’attaque de la station-service Crédit : document

Troy Maskell est photographié sur le point de lancer une boisson pour sportifs de 1 litre à la tête du retraité Crédit : Crédit : Police de Victoria

Burke tombe au sol après avoir été frappé par l’accusé Crédit : Police de Victoria

Cette semaine, un procès devant la Cour suprême a commencé à Victoria, en Australie, à propos du décès de l’homme de 74 ans.

Troy Maskell, 44 ans, a plaidé non coupable de l’homicide involontaire coupable de Burke, dont l’état se serait détérioré au cours de son séjour à l’hôpital de 11 semaines après l’attaque.

Les avocats de Maskell ont déclaré qu’il ne faisait aucun doute qu’il avait blessé Burke, mais ont soutenu qu’il n’était pas responsable de la mort de la victime.

L’avocate de la défense Julia Munster a déclaré: « Ses actions, bien qu’elles soient honteuses, stupides, illégales et quoi que vous vouliez les appeler, n’ont pas causé la mort de M. Burke. »

Cependant, la procureure de la Couronne Stephanie Clancy a fait valoir que l’attaque était une cause « substantielle ou significative » de la mort du facteur.

Le jury a appris que Burke vivait seul derrière le bureau de poste et se rendait souvent à la station-service locale pour une collation ou une conversation avec le personnel.

Lors d’une visite régulière le 8 août 2021, Clancy a fait valoir qu’il avait été victime d’une attaque « honteuse » après avoir été faussement accusé par Maskell d’être un pédophile.

Vers 12 h 40, Burke a été vu en train de discuter avec un préposé à la station-service Strathmerton, Brenton North.

Peu de temps après, la femme de Maskell, Fiona Taylor, et sa fille de 10 ans sont entrées dans le magasin et se seraient comportées étrangement.

North a déclaré au jury qu’il « voulait les servir et les faire sortir du magasin » le plus rapidement possible.

Le témoin a déclaré que Burke avait salué la jeune fille et lui avait demandé comment elle allait lorsque Taylor l’avait accusé d’être pédophile.

« Elle a dit qu’il regardait la fille, John semblait juste choqué par tout cela », a ajouté North.

Il a raconté que Maskell était entré et avait demandé s’il y avait un problème auquel Burke avait répondu «non».

Le reste de la rencontre est capturé sur CCTV car quelques secondes plus tard, Maskell attrape une bouteille de boisson pour sportifs de 1 litre et la lance sur la tête du vieil homme.

L’attaquant donne alors un coup de pied à la hanche de Burke et il tombe au sol à l’agonie alors que Maskell continue de lui crier dessus.

North a déclaré au tribunal que dès que la famille est partie, il a vérifié l’homme de 74 ans qui était conscient mais qui souffrait.

Une ambulance a emmené Burke dans un hôpital local dans la douleur et avec du sang qui coulait de son oreille.

Les médecins ont découvert qu’il souffrait d’une fracture du bassin et d’un hématome sous-dural du côté gauche de son cerveau.

Il a été transféré à l’hôpital de Melbourne, où les médecins ont découvert que son hématome avait grossi.

Burke n’a jamais quitté l’hôpital et est décédé le 26 octobre 2021.

L’accusation fait valoir qu’une personne raisonnable saurait que les actions agressives de Maskell envers le retraité étaient dangereuses.

Pendant ce temps, l’avocat de la Défense Munster a déclaré qu’il y avait « deux questions fondamentales dans le procès ».

Elle a déclaré: «La vraie question est de savoir si M. Maskell est responsable de la mort.

« La thèse de la défense est que ces actes n’étaient pas objectivement dangereux. »

Le procès est en cours.

La victime a subi une fracture du bassin et une hémorragie cérébrale lors de l’attaque Crédit : Police de Victoria