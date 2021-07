Des séquences vidéo CHOQUANTES ont capturé le moment où un groupe de pillards a effrontément saccagé un magasin Neiman Marcus, s’enfuyant avec un certain nombre de sacs à main de créateurs.

La police a déclaré qu’au moins neuf personnes avaient brisé des vitrines, arraché des sacs et quitté en courant le magasin d’Union Square à San Francisco à 18 heures lundi.

La cohorte de voleurs avait fui les lieux au moment où les policiers sont arrivés, a indiqué la police.

Des témoins ont déclaré à KTVU que le vol effronté avait eu lieu juste avant la fermeture du magasin.

Des images dramatiques de téléphones portables montrent les suspects en train de sortir par la porte d’entrée du magasin avec leurs bras remplis de marchandises.

Ils s’élancent tous dans des directions différentes et semblent ensuite fuir les lieux en attendant les voitures de fuite garées devant.

Les photos prises à l’intérieur du magasin montrent des vitrines brisées et des mannequins renversés.

Des témoins ont déclaré à la police qu’ils avaient compté au moins neuf personnes – hommes et femmes – fuyant le magasin avec des biens volés.

Dans une déclaration à KTVU, un porte-parole de Neiman Marcus a déclaré : « La sécurité et le bien-être de nos associés et clients sont notre priorité absolue, et nous sommes soulagés d’annoncer que personne n’a été blessé lors de l’incident.

« Nous coopérons avec le SFPD dans leur enquête », a ajouté le porte-parole.

Le procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin, s’est également prononcé pour condamner le crime, insistant sur le fait qu’aucun détaillant ou ses employés ne devraient jamais avoir à subir « le vol effronté et organisé décrit dans cette vidéo ».

La police n’a encore procédé à aucune arrestation ni identifié de suspect en lien avec l’incident.

Boudin a déclaré aux médias locaux que son bureau « examinera immédiatement » toute arrestation effectuée par la police pour identifier les accusations appropriées.

« Les vols dans les commerces de détail sont rentabilisés par les réseaux criminels qui clôturent les biens volés », a-t-il déclaré. « Pour dissuader le vol dans le commerce de détail, nous devons démanteler les réseaux criminels qui en profitent. »

Il a ajouté que son bureau exploitait une unité spécialisée contre le crime organisé qui cible ces réseaux criminels.

L’année dernière, ce partenariat a permis de récupérer plus de 8 millions de dollars de biens volés, a-t-il déclaré.

L’incident de lundi survient au milieu d’une vague inquiétante de vols à l’étalage dans la ville de Californie.

Les critiques ont blâmé les changements apportés à la loi, comme une mesure de 2014 qui a réduit le vol de propriété de moins de 950 $ à un délit.

Cela signifie que le personnel du magasin et de la sécurité ne poursuit plus les voleurs qui volent tout ce qui vaut moins de 1 000 $.

Boudin lui-même a été critiqué pour ne pas avoir fait assez pour lutter contre le problème.

La valeur monétaire du saccage de lundi reste incertaine.

Des vols similaires ont forcé Walgreens à fermer 17 magasins à San Francisco au cours des cinq dernières années.

Target a également annoncé la semaine dernière qu’elle limiterait les heures d’ouverture des magasins en raison d’une légère augmentation des vols.

Les magasins fermeront désormais à 18h au lieu de 22h.