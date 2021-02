Moment choquant, l’homme reste flottant dans la mer après qu’un glissement de terrain a fait s’écraser 200 cercueils sur une crête en Italie

C’est le moment dramatique qu’un glissement de terrain a envoyé 200 cercueils s’écraser dans la mer.

Des ouvriers ont sauté pour la vie quelques secondes avant le cimetière face à la mer, envoyant du béton et des débris s’écraser dans l’eau.

Aujourd’hui, les équipes de plongée et les pompiers ont passé la journée à tirer les cercueils de l’eau dans des scènes macabres sous les spectateurs choqués.

L’incident s’est produit dans la ville pittoresque de Camogli, près de Gênes, sur la côte de la Riviera italienne – une ville populaire auprès des vacanciers britanniques pour ses superbes promenades côtières.

Des ouvriers avaient été appelés au cimetière après que les habitants aient déclaré avoir entendu la terre « gémir et craquer » et qu’ils effectuaient des contrôles alors que la terre cédait.

« TOUT VA »

Les images montrent un homme sautant en sécurité au moment où les tombes cèdent et plongent à 200 mètres dans la Méditerranée.

Son collègue est entendu au téléphone dire à un fonctionnaire: «Tout se passe. Le coin près du mur s’en va.

« Les mouettes peuvent sentir ce qui va se passer – elles s’envolent. »

Alors qu’une chapelle contenant des cercueils commence à s’effondrer, on entend l’ouvrier jurer et ajouter: «Mama mia» avant de sauter.

Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de blessés, mais les employés du conseil sur les lieux ont été traités pour un choc.

La zone est sujette à l’érosion côtière depuis des années et un projet de consolidation de la falaise avait débuté en 2018.

Les courants avaient commencé à laver certains des cercueils sur la plage et plusieurs avaient éclaté lorsqu’ils avaient heurté l’eau.

Serena Bertolucci, locale en larmes, a déclaré: « Plusieurs membres de ma famille sont enterrés dans cette partie du cimetière et il semble que leurs cercueils se soient retrouvés dans la mer.

« Il est très pénible de voir des cercueils flotter dans la mer – nous avons besoin d’un plan clair pour le conseil local quant à ce qu’il va faire. »

Le chef de la protection civile, Giacomo Giampedrone, a déclaré: «Notre principale priorité est de récupérer les cercueils dans la mer et de nous assurer que la zone est sûre et sécurisée.

« Nous travaillons avec l’équipe de plongée des pompiers locaux et le conseil pour récupérer les cercueils le plus rapidement possible. »

Le professeur de géologie Francesco Faccini a déclaré: « Cette zone est instable depuis 200 ans, mais avec une planification appropriée, le glissement de terrain aurait pu être évité. »