CECI EST le moment à couper le souffle où l’ex-épouse d’un prophète zimbabwéen autoproclamé arrache son mariage pour exiger une pension alimentaire pour leur enfant de deux ans.

Ezekiel Rufaro Chivasa, 25 ans, était à l’autel avec sa fiancée enceinte lorsque son ex-femme s’est précipitée vers le couple et a interrompu le service.

L’ex-femme d’Ezekiel Rufaro Chivasa gatecrash son mariage pour exiger une pension alimentaire pour enfants Crédit: Newsflash

La mariée a l’air perplexe alors que l’ex-femme de son fiancé interrompt leur mariage Crédit: Newsflash

Vêtus de leur plus bel équipement de mariage, Chivasa et sa fiancée enceinte Tafadzwa Mukanganga font de leur mieux pour continuer mais sont obligés d’arrêter la procédure.

Chivasa, du Rehoboth International Ministries, se maria dans la maison familiale de sa fiancée dans la banlieue de Budiriro, dans la capitale zimbabwéenne, Harare.

Mais dans une tournure inattendue, l’ex-femme du marié, Jacqueline Mbangami, s’est présentée et aurait demandé une pension alimentaire pour leur enfant de deux ans après avoir affirmé qu’il n’avait pas envoyé d’argent.

Juste avant que le prophète autoproclamé et sa fiancée soient sur le point d’échanger leurs vœux, Mbangami a organisé le mariage avec ses proches.

Le couple était sur le point d’échanger ses vœux Crédit: Newsflash

L’évêque a été contraint d’arrêter la cérémonie Crédit: Newsflash

Ezekiel Rufaro Chivasa, 25 ans, devait épouser Tafadzwa Mukanganga Crédit: Newsflash

L’évêque Jerdan Paradise a été contraint de suspendre la cérémonie pendant que Mbangami et sa famille exprimaient leurs griefs.

Dans les images, on voit l’évêque demander au DJ de monter la musique et de divertir les invités déconcertés pendant qu’il essaie de régler le problème.

Selon le site d’information H-Metro, l’évêque a immédiatement tenu une réunion avec les familles Mbangami et Chivasa pour résoudre le conflit.

Le marié a dû quitter la cérémonie pour assister à la rencontre impromptue entre les deux familles.

La famille Chivasa aurait accepté de payer une amende de 500 $ – environ 350 £ – à la famille de son ex pour être autorisée à terminer le mariage en cours.

Ils se sont également engagés à soutenir l’enfant de deux ans et à couvrir certains des coûts que la famille Mbangami avait assumés au cours des deux dernières années.

Après près d’une demi-heure, la famille Mbangami a donné sa bénédiction pour que le mariage se poursuive.

Le frère du marié, le musicien gospel Jonah Chivasa, a déclaré à iHarare: «Nous avons presque annulé la date du mariage et ses problèmes non résolus nous ont laissé un œuf sur le visage, en particulier pour mon père qui est pasteur et moi-même en tant que musicien.

«L’incident a davantage affecté notre mère étant donné qu’elle ne va pas bien ces derniers mois.»

Après le mariage, l’ex-femme du marié a déclaré: «Nous ne sommes pas venus avec l’intention d’arrêter le mariage, mais en avons profité pour attirer l’attention parce qu’Ezekiel ne soutient pas l’enfant depuis deux ans.»

Les mariés ont refusé de commenter.