Moment choquant, l’étudiante en droit Aya Hachem, 19 ans, est abattue alors qu’elle faisait ses courses alors que sept hommes sont emprisonnés pour meurtre

SEPT hommes ont été emprisonnés pour un total de 216 ans pour le meurtre de l’étudiante en droit Aya Hachem qui a été abattue près de son domicile.

Tragic Aya, 19 ans, a été touchée à la poitrine par une voiture qui passait dans une voiture bâclée, déclenchée par une querelle de longue date entre deux sociétés de pneus à Blackburn, dans le Lancashire.

La tragique Aya Hachem a reçu une balle dans la poitrine alors qu’elle achetait de la nourriture près de chez elle Crédit : PA

La voiture transportant le tueur à gages qui a tiré sur Aya a été filmée en vidéosurveillance

Un «tueur à gages» a été emprisonné pour avoir tué l’étudiant en droit de 19 ans Crédit : PA

Un jury du tribunal de Preston Crown a déclaré sept hommes coupables du meurtre de l’adolescente et Judy Chapman coupable de son homicide involontaire.

Aujourd’hui, sept hommes ont été emprisonnés pendant 216 ans et passeront le reste de leur vie derrière les barreaux, tandis que Chapman sera condamné en octobre.

Le patron de l’entreprise de pneus, Feroz Suleman, 40 ans, a organisé l’exécution d’un homme d’affaires rival en plein jour – mais le tireur qu’il a engagé a tiré à la place sur l’innocente Aya alors qu’elle passait.

Le tribunal a appris qu’Aya était « au mauvais endroit au mauvais moment » après la querelle entre Suleman, le propriétaire de RI Tyres, et Pachah Khan, de Quickshine Tyres.

Une Toyota Avensis conduite par Anthony Ennis, 31 ans, et transportant le tueur à gages Zamir Raja, 33 ans, a dépassé Quickshine Tires à trois reprises peu de temps avant le quatrième voyage fatal.

Des images de caméras de vidéosurveillance ont capturé Suleman debout devant ses locaux à côté de RI Tyres avec une « place aux premières loges » de la fusillade qu’il avait arrangée pour éliminer M. Khan.

Le premier coup a touché la vitre avant de Quickshine et le second a été tiré alors qu’Aya, d’origine libanaise, passait devant elle, la touchant plutôt que la cible prévue.

Dans une déclaration lue au tribunal du père d’Aya, Ismail a déclaré : « Ils n’ont pas seulement tué Aya, ils ont tué notre famille. La lumière dans nos vies s’est éteinte.

Il a été rejoint dans la galerie publique par sa mère au cœur brisé Samar et son frère Ibrahim.

‘MAUVAIS SANG’

Raja a d’abord nié toute implication dans le crime, mais le 18 juin a reconnu l’homicide involontaire coupable.

Mardi, un jury de Preston Crown Court a mis moins de quatre heures pour déclarer Suleman, de Blackburn, coupable de meurtre et de tentative de meurtre de M. Khan.

Raja, de Stretford, Greater Manchester, et Ennis, de Partington, Greater Manchester, ont également été reconnus coupables de meurtre et de tentative de meurtre.

D’autres complices Kashif Manzoor, 26 ans, de Blackburn, Ayaz Hussain, 35 ans, de Blackburn, Abubakr Satia, 32 ans, de Blackburn, et son frère Uthman Satia, 29 ans, également de Blackburn, ont également été reconnus coupables des deux chefs d’accusation.

La petite amie d’Uthman Satia, Judy Chapman, 26 ans, de Great Harwood, a été innocentée du meurtre et de la tentative de meurtre, mais reconnue coupable d’homicide involontaire.

Hitman Raja a été condamné à au moins 34 ans, Suleman à 34 ans, Hussain à 32 ans, Abubakr Satia à 28 ans, Uthman Satia à 28 ans, Manzoor à 27 ans et Ennis à 33 ans.

Atténuant pour Raja, M. Glenser QC a déclaré au tribunal qu’il avait écrit une lettre, s’excusant auprès de la famille d’Aya et admettant qu’il était « dans le déni » de ce qu’il en avait.

Dans la lettre, il a déclaré qu’il ferait « tout ce qu’il faut » pour aider sa famille à l’avenir, et qu’il n’a « jamais eu l’intention que quelque chose comme cette dévastation se produise ».

Il a ajouté: « » Le chagrin que j’ai causé est inimaginable et j’assume l’entière responsabilité de mes actions et du rôle que j’ai joué. «

Feroz Suleman (ci-dessus) a été emprisonné après avoir engagé un tueur à gages pour tuer M. Khan Crédit : PA

Des images de vidéosurveillance montrées au tribunal capturent l’horrible incident en vidéo

Zamir Raja (photo) a été embauché par Suleman comme tueur à gages pour tuer son rival Crédit : PA

Au cours du procès, l’accusation a décrit que l’étudiante Aya a été abattue par le tueur à gages Raja, qui était assis à l’arrière d’une Toyota Avensis conduite par Anthony Ennis.

Hussain, qui, selon les procureurs, a joué un rôle « important et significatif » dans la fusillade de l’adolescente a changé son plaidoyer à mi-procès – et a admis son homicide involontaire le 21 juillet.

Le tribunal a appris qu’il était le lien clé entre le tueur à gages Raja et l’organisateur Suleman, les huit accusés plaidant initialement non coupables de meurtre, d’homicide involontaire et de tentative de meurtre au début du procès en mai.

Raja était le seul autre accusé dans l’affaire à avoir plaidé coupable d’homicide involontaire, à mi-chemin du procès le 18 juin.

Les autres accusés – Judy Chapman, Anthony Ennis, Kashif Manzoor, Uthman Satia, Abubakr Satia et Suleman avaient nié toutes les accusations.

L’accusation a poursuivi une accusation de meurtre contre Hussain et Raja malgré leurs plaidoyers pour homicide involontaire.

Le procureur Nicholas Johnson QC a déclaré au jury que Suleman avait organisé la fusillade – embauchant Raja pour éliminer son rival commercial, M. Khan.

Lors de l’ouverture de l’affaire en mai, M. Johnson a déclaré: « Le mauvais sang entre les hommes s’était accumulé au fil du temps et il est devenu tel qu’un plan a été élaboré pour tuer M. Khan et/ou quelqu’un d’autre à Quickshine Tyres.

« Ce qui s’est passé a été planifié en détail et a impliqué de nombreuses personnes.

« L’accusation allègue que chacune des huit personnes sur le banc des accusés a joué son rôle. »

Ennis et Hussain avaient tous deux déclaré au jury qu’ils étaient au courant d’un plan visant à effrayer M. Khan et d’autres travailleurs de Quickshine, mais ont nié avoir eu la moindre idée que quelqu’un allait être blessé ou tué.

L’étudiant en droit était « au mauvais endroit au mauvais moment », a déclaré un tribunal Crédit : Le Soleil

Ayaz Hussain (photos) a été décrit comme le lien clé entre le tueur à gages Raja et l’organisateur Suleman Crédit : PA

Ismail Hachem, le père d’Aya, a déclaré que la famille était dévastée par leur perte Crédit : Le Soleil