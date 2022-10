Moment choquant Les missiles russes éclatent en boules de feu massives dans la rue ukrainienne alors que les habitants désespérés fuient

Des habitants TERRIFIÉS ont été forcés de fuir alors que des missiles russes frappaient une rue en Ukraine.

Des images choquantes montrent d’énormes boules de feu en éruption et d’énormes panaches de fumée s’élevant dans le ciel alors que deux explosions ont secoué Dnipro.

Au moins quatre personnes ont été tuées dans la ville et 20 autres blessées – tandis que des dizaines de missiles ont bombardé plusieurs régions à travers l’Ukraine lundi.

Le clip dramatique montre le trafic s’arrêtant lorsque la première explosion s’est déclenchée, envoyant une épaisse fumée noire dans le ciel.

Alors qu’une voiture s’éloigne de la scène et que des piétons horrifiés s’enfuient, une deuxième explosion frappe la rue.

Emine Dzheppar, premier vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré que 20 missiles avaient frappé la région lundi.

Elle a tweeté : “Les défenseurs ukrainiens ont réussi à abattre un quart des missiles.

“L’ennemi a ciblé l’infrastructure critique de Dnipro, laissant des milliers de personnes sans électricité.”

Les frappes à Dnipro ont eu lieu alors que Moscou a déclenché lundi un barrage mortel de missiles à travers l’Ukraine, faisant exploser des terrains de jeux, des ponts et des civils.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a averti que l’attaque n’était que le “premier épisode” des représailles à l’explosion du pont de Crimée.

Dans la capitale Kyiv, au moins six personnes ont été tuées au milieu de voitures incendiées et de bâtiments détruits.

Au moins 14 personnes ont été tuées et 97 blessées dans des explosions à Lviv, Ternopil et Zhytomyr, Kremenchuk Zaporizhzhia Kharkiv et Kropyvnytskyi ont également signalé.

La vengeance brutale a suivi l’explosion audacieuse qui a détruit samedi un pont stratégiquement vital reliant la Crimée à la Russie continentale.

Dans un discours télévisé, Poutine a déclaré que Moscou avait lancé lundi des attaques de missiles à longue portée contre les infrastructures énergétiques, militaires et de communication de l’Ukraine en représailles à l’attaque contre le pont de Crimée.

Il a déclaré: “Le régime de Kyiv, avec ses actions, s’est mis au même niveau que les organisations terroristes internationales.

“Il est évident que les services secrets ukrainiens ont ordonné, organisé et exécuté l’attaque terroriste visant à détruire les infrastructures civiles essentielles de la Russie.”

“Si les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront dures et, en termes d’ampleur, correspondront au niveau des menaces posées par la Fédération de Russie.

“Personne ne devrait avoir le moindre doute à ce sujet.”

Des explosions ont été entendues dans toute la ville peu après 8 heures du matin, heure locale