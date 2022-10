Moment choquant, les héros s’attaquent aux voleurs de téléphone pendant deux minutes sans flics en vue avant que l’un d’eux ne tire son couteau

C’est le moment choquant où des héros courageux ont attaqué des couteaux masqués pendant deux minutes lors d’un vol sanglant dans la ville de Londres.

On peut voir le groupe tenter d’arrêter les voyous après avoir volé un téléphone à Bishopsgate hier matin.

La bagarre a éclaté à Bishopsgate hier Crédit : Twitter

Trois personnes ont été poignardées alors qu’elles tentaient d’arrêter les voleurs Crédit : Twitter

L’un des braves bons samaritains tire un voleur de son vélo et s’attaque à lui avant que d’autres membres de la publication ne se précipitent.

Alors que le voleur pris au piège s’en prend au groupe, une femme d’apparence plus âgée intervient pour l’aider et le pousse.

On peut la voir tenant son bras comme si elle avait été lacérée.

Le yob tente alors de s’éloigner à vélo – mais un cyclomoteur dans un casque de protection le pousse et la bagarre continue.

La vidéo se termine lorsque l’un des voleurs sort un couteau et commence à l’agiter.

Malgré le combat sauvage qui a éclaté à quelques mètres d’un poste de police, aucun officier n’est vu dans le clip.

La police a confirmé hier que trois personnes avaient été poignardées dans l’horreur tandis qu’une quatrième personne avait été poussée au sol.

Trois des victimes ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées, mais les agents ont confirmé que leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger.

La bagarre a éclaté lorsque deux hommes à vélo électrique ont tenté de voler un téléphone.

Ils ont ensuite commencé à frapper les victimes alors qu’ils tentaient d’arrêter les voleurs.

Les deux voyous masqués ont fui les lieux, la police étant censée les chasser tous les deux.

Le témoin Caitlin Black, qui travaille chez TalkTV, a déclaré au Sun: “Je marchais pour aller au travail et j’ai entendu un gars crier” oi “et j’ai vu quelqu’un courir vers lui, puis ça s’est aggravé.

“Quelqu’un a été lacéré au visage et l’un des voleurs a poignardé un autre gars au bras. J’étais au téléphone avec la police et l’ambulance à ce moment-là et j’essayais de faire signe aux policiers.

“Ça a dégénéré très rapidement. Cela est passé d’un vol de téléphone à trois gars qui se sont fait poignarder.

“J’ai vu du sang et des voleurs entrer dans les gens, mais ce n’était pas comme s’il y avait une énorme machette ou quoi que ce soit. Ils frappaient les gens au début, mais plus il y avait de gens impliqués, plus ils s’en prenaient.

“Les gars qui ont aidé étaient des héros. Tous ces gens qui se rendaient au travail se sont précipités pour aider un étranger.

“C’est une zone de banlieue et juste à côté d’un poste de police – tout le monde s’y sent en sécurité et est généralement au téléphone.

“En fait, j’ai marché avec l’homme dont le téléphone a été volé après et il disait que c’était juste un Samsung normal pour lequel les voleurs n’obtiendraient probablement que 50 £. C’est vraiment choquant.”

La police de la ville de Londres a déclaré que le bain de sang n’était pas traité comme lié au terrorisme.

Le surintendant en chef Steve Heatley, de la police de la ville de Londres, a déclaré: «Nous avons reçu des informations faisant état de trois coups de couteau et d’une personne poussée au sol à Bishopsgate à 9 h 46 et des agents sont arrivés sur les lieux à 9 h 51.

“Deux suspects sont recherchés dans le cadre de l’enquête en cours liée à une tentative de vol de téléphone et l’incident n’est pas traité comme lié au terrorisme.

« Arrêter les vols de téléphone et traduire les auteurs en justice est une priorité pour la police de la ville de Londres. Le nombre d’appels téléphoniques est en baisse, en raison d’efforts ciblés, notamment en travaillant avec des collègues du service de police métropolitain la semaine dernière pour procéder à plusieurs arrestations.

La police poursuit toujours les voleurs Crédit : Twitter