Moment choquant, les gars se lancent des CHAISES DE LIT et des tables les uns aux autres dans une bagarre arrosée de plage au 28C devant des enfants horrifiés

C’est le moment choquant où un groupe de voyous torse nu se lancent des transats devant des enfants dans une bagarre en bord de mer.

Des images montrent les voyous utilisant les chaises comme armes après que la violence a éclaté à Southend-on-Sea, Essex, hier.

Yobs se sont jetés des transats lors d’une bagarre à Southend

Des chercheurs de soleil horrifiés profitant du temps de 28 ° C ont pu être vus en train de fuir alors que le groupe se jetait également des bouteilles au café de la plage.

Les yobs saignaient alors qu’ils se battaient alors qu’ils étaient encore dans leur short de bain sans chaussures ni hauts.

Le café a été laissé couvert de verre brisé et de chaises jonchées à la suite du carnage.

L’un des groupes a été vu fuyant les lieux alors que leurs rivaux ensanglantés criaient après eux.

La rixe a éclaté devant les familles

Des chaises ont été jetées pendant le carnage

On ne sait pas pourquoi la violence a éclaté

On ne sait pas pourquoi le combat a eu lieu, mais le front de mer était rempli de familles qui ont afflué vers la plage pour la canicule.

Hier, le groupe Your Southend a publié la vidéo sur Facebook, déclarant : « On nous a envoyé cette vidéo choquante d’une bagarre entre deux groupes d’hommes sur le front de mer de Southend, qui aurait eu lieu aujourd’hui.

« Des transats, des tables et des bouteilles en verre ont été jetés lors de l’altercation.

« Le front de mer était bondé de milliers de personnes lorsque l’incident s’est produit, y compris des familles avec enfants.

« Le combat, impliquant une dizaine d’hommes, aurait eu lieu dans les environs du café Pebbles One sur la plage.

« La police continue d’augmenter ses patrouilles le long du front de mer alors que le temps chaud amène plus de visiteurs dans la ville. Les agents ont effectué un certain nombre de contrôles d’arrêt réussis sur les personnes et les véhicules au cours du week-end, ainsi que dans le but de dissuader les comportements antisociaux avec présence visible.

« On ne sait pas encore si des arrestations ont été effectuées. »

L’un des voyous essaie de grimper sur une balustrade

Les voyous ont été critiqués par les habitants, qui disent qu’ils « se comportaient comme des enfants ».

L’un d’eux a dit : « Quel tas de lanceurs ..un embarras complet. Le soleil sort/il y a de la bière et ils perdent la tête ».

Un autre a écrit : « Et c’est pourquoi je n’emmènerai pas mes enfants là-bas quand il fait chaud car il y a tellement d’idiots autour. J’espère qu’ils seront tous arrêtés ».

Tandis que l’un d’eux disait : « C’est dégoûtant, des innocents et surtout des enfants auraient pu être blessés dans ce cas ».

Cela survient après que Ron Woodley, chef adjoint, a appelé l’armée à venir aider à lutter contre la violence sur le front de mer.

La destination populaire a été en proie à des bagarres de voyous, brisant des bouteilles et laissant derrière eux des montagnes de détritus.

On craint maintenant que le carnage ne s’aggrave maintenant que l’Angleterre a commencé sa campagne Euro 2020.

M. Woodley a déclaré: « J’ai une réunion avec la police, mais si nous n’avons pas assez de policiers, je voudrais faire appel aux forces armées.

« Si les gens ne peuvent pas se comporter, nous devrons faire quelque chose qui sort des sentiers battus.

« Si nous n’avons pas assez de policiers dans l’Essex, nous devons faire appel à l’armée, mais il faudrait que ce soit le gouvernement central qui s’en charge. »

Le Sun Online a contacté la police d’Essex pour commentaires.

Southend était emballé hier avec des chercheurs de soleil Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Les Britanniques ont afflué à la plage pour profiter de la canicule Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN