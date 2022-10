Moment choquant Les fans d’Oldham et de Wrexham se battent dans la rue avec des coups de pied volants et des missiles lancés

C’est le moment choquant que les fans d’Oldham et de Wrexham se sont violemment battus dans une rue résidentielle avant leur affrontement en Ligue nationale cet après-midi.

Des images terrifiantes montrent les hooligans de Failsworth, Oldham, Greater Manchester, lançant des coups de pied volants et lançant des missiles sur leurs adversaires.

Une énorme bagarre entre fans de football a éclaté aujourd’hui à Oldham

Cela s’est produit peu de temps avant qu’Oldham et Wrexham ne s’affrontent dans la Ligue nationale

Les flics se sont battus pour contrôler les voyous

Il est entendu que la bagarre a éclaté alors que les fans sortaient du pub The Millgate sur Ashton Road West – à quatre miles du domicile d’Oldham.

La vidéo de l’horrible bagarre a été publiée sur les réseaux sociaux avec la légende : “Wrexham à droite vient de sortir de Millgate”.

Le premier clip, filmé depuis une fenêtre à l’étage, montre les hommes, dont beaucoup avec leur cagoule relevée, se donnant des coups de poing, des coups de pied et se frappant au milieu de la route alors qu’une voiture tente de passer.

Après quelques secondes, la foule commence à se disperser, alors qu’un policier arrive avec une matraque.

Une camionnette de police arrive alors avec des renforts, alors que certains des hommes continuent de se débattre.

Une deuxième vidéo prise d’une voiture à proximité montre des foules de voyous courant sur la route tout en se lançant des verres de pinte en l’air.

Certains témoins ont affirmé que plusieurs fans étaient restés couverts de sang après le combat acharné.

Le Wrexham FC appartient à la star de Deadpool Ryan Reynolds et à son collègue acteur Rob McElhenney.

Les utilisateurs des médias sociaux exhortent maintenant le couple à “avoir un mot” avec les fans de son équipe bien-aimée.

L’un d’eux a écrit: «Les fans de Wrexham et Oldham donnent le coup d’envoi à Failsworth. @VancityReynolds a un mot ».

Alors qu’un autre a dit: “@VancityReynolds, je vois que vos garçons vous rendent fier”.

Un troisième a ajouté: «Environ 40 fans de Wrexham à Failsworth déjà couverts de sang et de ferraille avec les fans d’Oldham. S’il vous plaît soyez prudent aujourd’hui tout le monde! #oafc.

Ryan et son pote Rob – qui joue dans la sitcom américaine It’s Always Sunny In Philadelphia – ont secoué le monde du football lorsqu’ils ont annoncé leur intention d’acheter le Wrexham FC en 2020.

Mais les fans étaient optimistes et les ventes d’abonnements ont plus que doublé par rapport aux 2 609 de la saison 2019/2020, avec 5 892 vendus – tandis que le décompte de la nouvelle saison atteint 6 800. Les ventes de chemises ont également explosé à 14 000, dépassant de loin le précédent record de 3 896.

Et cette année, le stade – le plus ancien terrain de football international au monde encore utilisé – a vu une foule record de 10 118 personnes dans la Ligue nationale pour la victoire 3-0 de Wrexham sur Stockport County, son rival pour le titre de champion.