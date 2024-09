Moment choquant : les caddies de la Solheim Cup se déshabillent lors du tournoi féminin alors que les fans de golf critiquent le geste « sans classe » de l’équipe américaine

Deux caddies masculins de la Solheim Cup ont suscité la controverse samedi après avoir arraché leur chemise pour célébrer le coup de trou d’Alison Lee pour l’équipe américaine.

Dans un moment bizarre filmé par les caméras de la NBC, l’Américain a envoyé un wedge dans le trou à 86 mètres, déclenchant des célébrations folles de la part de la foule – et des célébrations encore plus folles de la part des caddies.

Le caddie de Megan Khang, Jack Fulghum, et le porteur du sac de Lee, Taylor Takada, ont immédiatement arraché leurs chemises et ont commencé à serrer les joueuses dans leurs bras, puis les unes contre les autres, tandis que les joueuses elles-mêmes riaient et semblaient quelque peu perplexes.

La raison de la célébration – qui a suscité une controverse en ligne et a été qualifiée de « sans classe » par certains – a été expliquée plus tard lors de l’émission par la journaliste sur le parcours Kay Cockerill.

Elle a révélé que quelques minutes plus tôt, alors qu’il était sur le tee box, Fulghum avait dit aux joueurs qu’il donnerait à chacun d’eux 500 $ s’ils parvenaient à rentrer leur trou à n’importe quel moment du tour.

Taylor Takada (à gauche) et Jack Fulghum (à droite) ont déchiré leurs chemises lors de la Solheim Cup

Les caddies ont célébré avec enthousiasme après qu’Alison Lee ait réussi un trou, suite à un pari sur le tee box

En réponse, la star de l’équipe américaine Lee aurait déclaré : « Non, si nous réussissons le trou, vous enlevez vos chemises. »

Quelques minutes plus tard, ce même scénario s’est produit et la paire de caddies a conservé sa part du pari et a montré un peu de peau au milieu du fairway.

Certains supporters qui regardaient à la maison ont cependant vivement critiqué cette décision, l’un d’eux écrivant : « Allez les USA. Ayez un peu de classe. Si j’étais responsable, les caddies seraient immédiatement retirés. Je m’en fiche si nous perdons le match. »

Un autre a ajouté : « C’est absolument embarrassant », tandis qu’un autre téléspectateur a ajouté : « C’est tellement gênant. »

Lee célèbre une belle journée pour l’équipe américaine à la Solheim Cup à Gainesville, en Virginie

L’équipe européenne se préparait encore à tirer alors que les caddies de l’équipe américaine couraient torse nu

Certains ont apprécié, un fan de golf a même déclaré : « C’était génial ! »

Une partie de la controverse semble provenir du caractère boutonné du golf et de la tradition du sport, dans lequel les joueurs sont tenus de porter un collier en permanence et de garder leurs émotions sous contrôle sur le parcours.

On s’attend également à ce qu’il y ait un certain respect entre les joueurs et leurs adversaires, et l’équipe américaine avait déjà une énorme avance sur ses adversaires européens.

Pendant que les caddies couraient torse nu et que les joueurs américains riaient, l’équipe européenne était à quelques mètres d’eux, essayant de continuer sa propre partie de golf et de rester dans la compétition.