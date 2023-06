Moment choquant, l’épaulard fait le tour du yacht avant d’arracher son gouvernail, laissant l’équipage à la dérive dans l’eau

C’est le moment choquant où un épaulard a encerclé un yacht et a arraché son gouvernail – laissant son équipage à la dérive en eau libre.

L’horrible épreuve s’est produite au large de Gibraltar alors que le navire de 48 pieds traversait la Méditerranée.

Le moment où l’épaulard surgit des profondeurs pour attaquer le bateau Crédit : Instagram/@catamaranguru

L’orque arrache alors le gouvernail Crédit : Instagram/@catamaranguru

La baleine est partie avec le gouvernail, laissant l’équipage échoué dans l’eau Crédit : Instagram/@catamaranguru

Des images mordantes ont montré une orque massive surgissant des profondeurs alors qu’elle se zonait sur la poupe du catamaran.

Il s’accroche ensuite au gouvernail et le déchire – secouant le bateau massif de manière incontrôlable pendant une fraction de seconde.

On voit alors la baleine reculer en emportant le gouvernail avec elle.

On peut entendre un homme dans la vidéo dire : « Nous avons perdu les deux gouvernails. »

Daniel Kriz, le capitaine du bateau, est resté calme pendant l’attaque alors que le marin vétéran de 61 ans a affirmé avoir été témoin de nombreux appels rapprochés auparavant.

Il a déclaré au Daily Mail qu’un groupe de quatre ou cinq orques était impliqué dans l’embuscade.

Il a déclaré: « J’ai conseillé à mon équipage d’être calme. N’interagissez pas avec les orques. Il n’y a pas grand-chose à faire. Ils sont très puissants et intelligents. »

Le skipper tchèque aurait été impliqué dans une attaque obsédante en 2020, alors qu’il était entouré de huit orques qui l’ont nargué pendant plus d’une heure.

Daniel a affirmé que les animaux intelligents avaient affiné leurs compétences depuis lors.

Il a déclaré: « On dirait qu’ils savaient exactement ce qu’ils faisaient, ils n’ont rien touché d’autre.

« Soudain, une grande Orca adulte a commencé à nous poursuivre. En quelques minutes, elle était sous le bateau et c’est à ce moment-là que nous avons réalisé qu’il restait un petit morceau de fibre de verre et qu’elle voulait terminer le travail. Après cela, nous n’avons pas ne les vois plus.

Suite à l’incident, l’équipage a pu amener le bateau dans un port voisin.

Cependant, Daniel a dû débourser 2 000 £ pour un nouveau gouvernail.

Les attaques d’orques contre des bateaux sont devenues plus courantes ces dernières années.

Pas plus tard que le mois dernier, un groupe d’épaulards voyous a tenté de couler un bateau de touristes britanniques en une heure d’attaque au bélier.

Une autre orque appelée « White Gladis » a la réputation de terroriser les marins autour de la côte de Gibraltar.