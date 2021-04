CECI est le moment choquant que le spray nettoyant d’une maman explose, soufflant par les fenêtres de la maison familiale.

Samantha, 34 ans, a déclaré qu’elle tenait le spray de nettoyage Fabulosa quand il a explosé en une « boule de feu » vendredi, causant des dommages d’une valeur de 6000 £.

L’explosion de choc a fait exploser les fenêtres d’une maison Crédit: Mercury

L’explosion a été capturée sur trois caméras distinctes Crédit: Mercury

Samantha dit qu’elle tenait une boîte de spray nettoyant Fabulosa quand elle a explosé en une « boule de feu » Crédit: Mercury

L’explosion choquante a été capturée par trois caméras de sécurité différentes et montre les fenêtres de la maison de la mère en train de s’ouvrir.

Des cris peuvent être entendus de l’intérieur alors que du verre brisé est laissé sur l’allée.

Samantha, de Hull, East Yorks, a déclaré: «Ce fut une expérience incroyable à laquelle on ne s’attend jamais.

«Je nettoyais juste le salon. Je l’ai utilisé sur la fenêtre, le rebord de la fenêtre et ensuite sur le radiateur, qui était éteint.

«J’avais tiré le canapé pour aller à la fenêtre, puis tout à coup ça a créé une boule de feu.

Heureusement, Samantha n’a subi que des brûlures mineures, mais l’explosion a causé 6000 £ de dégâts après avoir fracassé la fenêtre et brûlé le canapé et la moquette.

Elle a déclaré: « Mon fils était derrière moi et ses vêtements étaient également endommagés. J’étais debout derrière le canapé, donc je pense que cela m’a sauvé.

« Dieu merci, la fenêtre a explosé ou j’ai peur de penser à ce qui se serait passé. »

«Avec le recul, nous pensons que c’est arrivé parce que c’est hautement inflammable et mélangé à de la poussière, cela a provoqué des frictions et le feu a évolué à partir de là.

«C’est juste venu comme une vague sur moi.

«Les internautes recommandaient et recommandent toujours d’utiliser le spray sur les radiateurs et les gens doivent savoir que ce n’est pas sûr.

« Heureusement, tout ce qui a été endommagé est remplaçable mais Dieu nous en préserve un jour, cela pourrait tuer quelqu’un. »

Le désodorisant Fabulosa de Samantha dit qu’il s’agit d’un «désinfectant concentré» qui peut être utilisé comme «fraîcheur durable» dans les maisons, les véhicules et les vêtements.

Un porte-parole de Fabulosa a déclaré: «La santé et la sécurité de nos clients sont de la plus haute importance pour nous et nous prenons au sérieux tout incident signalé.

«Nous avons contacté les clients concernés afin de pouvoir enquêter.

«Fabulosa et ses emballages sont entièrement conformes à toutes les réglementations de sécurité sur la façon de les utiliser en toute sécurité et aux risques associés.

« Dans cette optique, notre Shock Can déclare clairement qu’il est extrêmement inflammable et qu’il doit donc être tenu à l’écart de la chaleur et de toutes les sources d’ignition. »

L’explosion d’horreur a causé 6000 £ de dégâts Crédit: Mercury

Le canapé de la famille était complètement ruiné Crédit: Mercury

Samantha avait tiré le canapé pour accéder à la fenêtre pendant le nettoyage Crédit: Mercury