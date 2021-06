Moment choquant, le plafond de maman s’effondre et l’eau jaillit dans la pièce «où l’enfant joue» après avoir «prévenu que c’était dangereux»

C’est le moment choquant où le plafond d’une mère s’effondre et l’eau jaillit dans la pièce où joue son enfant, malgré ses plaintes « pendant des années ».

La vidéo horrible montre de l’eau s’égouttant lentement d’une bulle géante avant qu’elle n’éclate et que des litres d’eau se déversent dans l’appartement du conseil.

La vidéo commence avec des gouttes d’eau qui tombent du toit Crédit : Twitter

Le plafond s’effondre alors et l’eau jaillit Crédit : Twitter

Dans la vidéo, on entend la mère en détresse dire : « Le plafond est sur le point de s’effondrer… c’est fou, c’est absolument fou. Non, non, non, non. »

Puis une énorme section du plafond s’est effondrée et elle se retrouve à crier: « Je leur ai dit putain » – se référant au Conseil de Southwark.

L’actrice et réalisatrice Kelechi Okafor a tweeté la vidéo en disant : « C’est l’appartement dans lequel mon neveu vit avec sa mère.

‘DÉCHIRANT’

« Le plafond vient de tomber. Mon neveu est généralement assis à cet endroit pour regarder des dessins animés.

« Sa mère a dit Conseil de Southwark pendant des ANNÉES que cet appartement n’est pas sûr et ils ont continué à l’ignorer.

« La détresse dans sa voix est déchirante ! »

Elle a ajouté : « Le conseil de Southwark a menti en disant qu’ils avaient réglé le problème.

« Donc, c’est ainsi que mon neveu de sept ans aurait pu être blessé ? !

« DÉGUSTANT ET NÉGLIGENT. »

Okafor a expliqué que la mère de son neveu dirigeait une entreprise alimentaire et qu’elle ne serait plus en mesure de gagner un revenu.

La mère affirme qu’elle « avertissait le conseil depuis des années » Crédit : Twitter

C’était la deuxième fois que la maison était inondée.

Cllr Stephanie Cryan, membre du Cabinet pour les maisons du conseil et les sans-abri au Conseil de Southwark, a déclaré au Sun: «Je suis vraiment désolé pour la détresse et les inconvénients que cela a causés à Mme Walters et à sa famille pendant que nous travaillons pour trouver une solution avec laquelle elle est à l’aise aussi rapidement que possible.

«Nous avons été en contact avec Mme Walters aujourd’hui pour discuter des options qui s’offrent à elle, y compris un hébergement temporaire et un relogement permanent.

«Nous examinerons également à quelle compensation elle peut avoir droit.

« Les fuites d’en haut sont l’un des problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les propriétaires et les locataires.

«À Southwark, nous avons une équipe dédiée aux fuites d’en haut qui offre un soutien spécialisé à nos résidents pendant que la fuite est résolue et que leur maison est réparée, du début à la fin.

«Comme de nombreux bâtiments de nos domaines sont très anciens, comme dans le cas de Mme Walter, ils sont plus vulnérables aux problèmes, tels que les fuites, que les blocs modernes.

«Nous avons répondu à plusieurs problèmes signalés par Mme Walters.

« En 2017, nous avons réparé le plafond de la chambre et en 2018, nous avons renouvelé le receveur de douche de l’appartement du dessus et refait le revêtement de sol étanche suite à des fuites au niveau de l’espace douche.

«Aucun autre problème n’a été signalé jusqu’à récemment, y compris le débordement de la douche dimanche qui a causé des dommages importants au plafond de Mme Walters.

« La propriété a été sécurisée et l’éclairage rétabli demain. »