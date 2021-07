Moment choquant Le conseiller municipal de l’Alabama, John Bryant, crie N-word lors d’une réunion alors qu’il fait face à des appels à la démission

Un membre blanc du conseil municipal de l’Alabama a été enregistré en train de lancer le mot N vers un collègue noir lors d’une réunion controversée lundi soir.

Le conseiller municipal de Tarrant, John « Tommy » Bryant, s’est levé de sa chaise et a pointé du doigt la conseillère municipale Veronica Freeman en lui disant : « Avons-nous un mot de maison ici ? Pourrait-elle se lever s’il vous plait? »

Le conseiller municipal de Tarrant John « Tommy » Bryant fait face à des appels à la démission après avoir utilisé une insulte raciale lors d’une réunion publique lundi Crédit : Ville de Tarrant, Alabama

Bryant se leva de sa chaise et dit : « Avons-nous un mot N de maison ici ? Pourrait-elle se lever s’il vous plait? » Crédit : Ville de Tarrant, Alabama

La vidéo publiée sur la page Facebook de la ville attire nettement les halètements des membres du public par la suite.

Assise à trois chaises, on pouvait voir Freeman respirer et pleurer bruyamment, tandis que ses mains berçaient son visage masqué.

Elle sortit bientôt de la pièce.

Bryant était engagé dans un échange avec le maire Wayman Newton qui lisait à haute voix des publications sur les réseaux sociaux composées par la femme de Bryant.

« C’était à propos de moi et non de ma femme et maintenant le sujet a changé », a-t-il déclaré avec ses deux mains paumes ouvertes dans un accès de mépris.

Le maire a poursuivi : « Votre femme intervient… votre femme se met en politique en publiant des choses sur Facebook et elle vous l’attribue.

Les deux ont continué à se disputer quand quelqu’un du public a crié « … Et une fois, elle a utilisé le mot N. »

C’est alors que Bryant, frappant du poing contre la table, se leva de son siège et à Freeman, il dit :

« Le mot N… passons au mot N.

« Avons-nous un mot-N de maison ici ? »

Bryant a affirmé qu’il répétait lundi une utilisation distincte du même mot N-word qui a été utilisé par le maire.

« Il n’y a eu aucune répercussion pour ce que le maire a dit », a déclaré Bryant.

«Personne ne l’a tenu pour responsable pour cela et j’ai pensé qu’il était temps que quelqu’un sache ce qui se passait avec le maire.

« Et c’est la raison pour laquelle j’ai fait ce que j’ai fait et j’espère que les gens dans le public se rendront compte que c’est lui qui a dit ces mots. »

Bryant a refusé de s’excuser.

«Je ne regrette pas de l’avoir dit si cela attire l’attention de tout le monde aux États-Unis sur le type de maire que nous avons. S’il faut cela pour attirer leur attention, je suis content de l’avoir dit », a déclaré Bryant, selon WBRC.

« J’ai fait ce qu’il fallait faire », affirmant dans une interview avec WVTM que le maire avait utilisé le même mot, mais il a précisé qu’il s’agissait d’un « HN stupide » lors d’une « session exécutive ».

« Il n’a pas besoin d’utiliser ce terme devant tout le monde.

« Je pensais que la ville devrait connaître le genre de terminologie que le maire utilise et je ne voulais pas qu’il s’en tire. »

Il a également rejeté les appels à sa démission du conseil municipal.

Le maire Newton, qui est noir, a nié à ABC News avoir jamais utilisé l’insulte.

« Malheureusement, c’était un coup politique qui a mal tourné », a déclaré Newton, et a qualifié l’accusation de Bryant d’avoir utilisé l’insulte « HN » comme « catégoriquement fausse ».

Pendant ce temps, il y avait un chœur croissant condamnant Bryant.

Le comportement de Bryant a rapidement été qualifié de « complètement inacceptable » par le président du Parti républicain de l’Alabama, John Wahl.

« Le Parti républicain de l’Alabama est profondément troublé par l’explosion raciste et le manque de respect dont a fait preuve le conseiller municipal Tommy Bryant », a-t-il déclaré à Alabama Local News.

« Un tel langage est totalement inacceptable dans n’importe quel contexte, et encore plus inquiétant venant d’un élu. »

Les démocrates de l’Alabama sont allés plus loin, exigeant la démission de Bryant.

« Il est raciste et inapte à servir » leur déclaration lit.

Il a poursuivi: «L’Alabama a encore un long chemin à parcourir en matière de course, mais se rapprocher du KKK et utiliser le mot N devrait vous rendre inapte à servir.

« Ces racistes appartiennent aux livres d’histoire avec Bull Connor et George Wallace, pas à la masse salariale du contribuable. »

