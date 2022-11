Moment choquant “le conducteur le plus ivre jamais vu” arrêté par les flics après avoir tué un piéton et fauché une adolescente

C’est le moment choquant où les flics ont arrêté le “chauffeur le plus ivre jamais vu” après avoir tué un étudiant.

Des images ont été publiées du moment où Malcolm Waite, 68 ans, a été arrêté par la police après avoir échoué à s’arrêter après avoir frappé Fenella Hawes, 20 ans.

Malcolm Waite a refusé de passer un alcootest 1 crédit

La dernière photo de Fenella Hawes a été prise à peine 20 minutes avant d’être fauchée et tuée Crédit: Service de presse d’East Anglia

Waite a été emprisonné pendant huit ans Crédit: Service de presse d’East Anglia

Dans la vidéo, on voit Waite articuler ses mots, accusant l’officier de l’appeler à ** t et de refuser de passer un alcootest.

Waite, de Hoveton dans le Norfolk, a été emprisonné pendant huit ans pour avoir tué Fenella lors de sa comparution vendredi à Norwich Crown Court.

PC Callum Walchester a déclaré au tribunal: “Je suis PC depuis 10 ans et j’ai travaillé dans la police des routes pendant près de six ans, et c’était la personne la plus ivre que j’aie jamais vue au volant d’une voiture.”

Les officiers ont également déclaré qu’une adolescente, qui avait également été frappée par Waite lors de l’incident, était “traumatisée” par les événements, ajoutant que Waite avait causé “tant de douleur à tant de personnes”.

Waite conduisait un SUV Lexus RX le long de l’A149 Wayford Road, a appris le tribunal, entre la jonction B1159 et Chapel Field Road, peu avant 16h30 le 31 juillet lorsque sa voiture, roulant à grande vitesse, a monté le trottoir et a heurté deux piétons – une adolescente et Fenella.

Le tribunal a appris que Waite n’avait pas arrêté sa voiture après avoir heurté les deux femmes, mais avait continué le long de l’A149 sur un autre kilomètre.

Il s’est finalement arrêté après avoir heurté un panneau de signalisation, juste avant la jonction de l’A149 et de Old Market Road.

Lorsque les flics sont arrivés sur les lieux de la deuxième collision, Waite a été retrouvé assis sur le siège du conducteur.

Il sentait fortement l’alcool mais a refusé de passer un alcootest.

Waite a été arrêté et emmené à l’hôpital James Paget de Gorleston où il a été évalué.

Alors qu’il était en garde à vue au centre d’enquête de la police de Great Yarmouth, environ quatre heures après avoir frappé les deux femmes, il a été enregistré avec 120 microgrammes d’alcool dans son haleine.

Les agents ont calculé que cela aurait été d’environ 158 microgrammes s’ils avaient été pris au bord de la route après l’accident.

La limite légale est de 35 microgrammes pour 100 millilitres.

Une enquête policière a établi que la voiture de Waite n’était pas défectueuse et que les conditions météorologiques et routières étaient claires et bonnes.

Lors des entretiens avec la police, Waite n’a répondu à aucune question.

“TOUS LES JOURS JE SANGLE”

La mère de Fenella a déclaré dans sa déclaration personnelle de victime: «Chaque jour, je sanglote, quand je me réveille, tout au long de la journée à des moments aléatoires sans apparemment aucune raison et quand je vais me coucher le soir.

“Je l’imagine en train de marcher, si heureuse de porter des tournesols pour moi, puis d’être renversée par la voiture.

“Je sanglote parce que je ne reverrai plus jamais Fenella, je ne verrai jamais son sourire radieux ni ne l’entendrai rire, je ne lui parlerai jamais de sa journée ni de ses projets d’avenir, je ne l’aiderai jamais à lui remonter le moral quand elle est triste ou bavardant avec elle, je ne ferai plus jamais de longues promenades avec elle…

« CE NE SERA PLUS JAMAIS LA MÊME »

“Je ne pourrai plus jamais m’asseoir avec elle devant notre feu… ce ne sera plus jamais pareil.

“Je sanglote pour l’avenir qu’elle n’a pas parce qu’un homme ivre a choisi de monter dans une voiture, sachant que c’était une arme qui pouvait tuer quelqu’un, et en effet, elle a tué ma fille de 20 ans.

“C’était une jeune adulte qui commençait sa vie et son brillant avenir a été anéanti en quelques secondes à cause de quelqu’un qui n’y pensait pas ou s’en fichait.

“Je sanglote parce qu’elle était si heureuse : elle était si belle à l’intérieur et à l’extérieur, elle était si vivante et maintenant elle n’est plus là, et ne le sera plus jamais. Je n’ai jamais eu l’occasion de dire au revoir.

À la suite de la condamnation, l’inspecteur-détective David McCormack, de l’unité d’enquête sur les collisions graves, a déclaré: “C’est une tragédie, et c’était tout à fait évitable.

“J’implore tous ceux qui pensent qu’il est normal de boire un verre puis de conduire, souvenez-vous des conséquences déchirantes et dévastatrices de l’alcool au volant si évidentes dans ce cas. La décision de Waite de boire et conduire a changé des vies pour toujours.

“L’adolescente qui, avec Fenella, rentrait du travail ce jour-là est traumatisée par ce qui s’est passé.

«Waite devra vivre le reste de sa vie en sachant qu’il a pris la vie d’une jeune femme remarquable qui avait tant à offrir et beaucoup de choses qu’elle voulait accomplir. Il a causé tant de douleur à tant de gens.

On peut entendre Waite articuler ses mots tout en parlant à la police 1 crédit