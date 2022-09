CECI est le moment choquant où un client de McDonald’s est projeté au sol d’un seul coup de poing.

Des séquences vidéo montrent deux hommes échangeant des mots durs avant qu’un homme ne lance son poing dans la tête de l’autre homme, le faisant s’effondrer dramatiquement au sol.

C’est le moment où un homme a donné un coup de poing à un autre après une bagarre Crédit : Twitter

L’homme en t-shirt blanc a été vu en train d’affronter un autre homme dans McDonald’s Crédit : Twitter

Alors qu’ils échangent une guerre de mots, l’homme en noir dit à l’autre de ‘partez’ Crédit : Twitter

L’homme tombe brutalement au sol après avoir été touché à la tête Crédit : Twitter

Le clip montre un homme affrontant l’autre alors que le couple se tient au fond de la file d’attente à l’intérieur du restaurant de restauration rapide de Taunton, Somerset.

L’homme portant un t-shirt blanc – qui semble en état d’ébriété – est vu s’approcher du visage de l’autre homme, qui porte une veste et un jean sombres.

Alors qu’un homme tient bon, l’autre titube d’avant en arrière tout en prononçant des phrases qui semblent essayer de l’inciter à se battre.

Il dit: “Qu’est-ce que tu vas faire mon pote? Qui es-tu putain?

“Je te renverserai la semaine prochaine, c***.”

L’homme en blanc pose alors ses mains sur l’homme à la veste tout en lançant une série de coups de fouet verbaux.

L’autre homme lui dit de “s’en aller” tout en repoussant les mains de l’homme alors qu’il essaie de le pousser.

Apparemment marre de l’escalade de la situation, l’homme en noir lance un coup de poing qui touche la tête de l’autre homme.

L’homme au t-shirt blanc tombe instantanément au sol et semble être assommé.

Les spectateurs sont entendus haletant sous le choc avec une femme en arrière-plan entendue pleurer.

L’homme qui a été touché est filmé allongé sur le sol alors que l’autre homme s’éloigne à la fin du clip.

Aucun des deux hommes n’était encore au restaurant lorsque la police est arrivée sur les lieux.

Un porte-parole de la police d’Avon et du Somerset a déclaré: «La police a reçu un rapport d’un tiers concernant une altercation entre deux hommes dans des locaux d’East Street, Taunton, vers 19 h 50 le vendredi 9 septembre.

“Nous sommes au courant des images de l’incident sur les réseaux sociaux. Aucune des parties impliquées n’était présente lorsque les agents se sont présentés quelques minutes plus tard et aucune ne s’est manifestée depuis.

“L’incident a été enregistré conformément aux règles d’enregistrement des crimes du ministère de l’Intérieur et classé en attendant le contact des personnes impliquées.”

Un porte-parole de McDonald’s a déclaré: “La sûreté et la sécurité de nos employés et de nos clients sont notre priorité absolue, et il est extrêmement décevant et inacceptable de voir des clients se comporter de cette manière.

“Nous étions au courant de cet incident et continuerons à soutenir la police dans son enquête.”

L’homme tombe au sol et ne bouge pas Crédit : Twitter