Moment choquant Le chauffeur-livreur de Tesco « surpris par la sonnette de Ring essayant d’embrasser le client sur les lèvres pendant la livraison »

Un chauffeur de TESCO a tenté d’embrasser une cliente sur les lèvres après lui avoir livré ses courses, selon des images.

Le chauffeur du supermarché, qui aurait la soixantaine, a attrapé les deux côtés du visage de la maman de 33 ans avant de se pencher vers elle sur le pas de sa porte.

Un chauffeur-livreur de Tesco aurait tenté d’embrasser un client sur le pas de sa porte Crédit : UGC

Le conducteur fait l’objet d’une enquête Crédit : UGC

Elle a dit qu’elle s’était détournée et avait senti son doigt glisser le long de son nez et de sa lèvre. Il a souri, a dit “désolé” et est parti quand elle a essayé de fermer la porte.

La femme, de Watford, Hertfordshire, a déclaré: “Cela m’a fait me sentir effrayée et anxieuse dans ma propre maison.”

Le chauffeur avait déjà déposé ses courses mais est revenu une minute plus tard.

Les images de la sonnette l’ont montré demander: “S’il vous plaît, ne soyez pas offensé, mais quel âge avez-vous?”

Il a dit “honnêtement” quand elle a répondu, avant de se pencher.

La femme a signalé l’incident à Tesco mais a affirmé que la personne avec qui elle avait parlé n’avait “aucune sympathie”.

Elle a dit à Watford Observer : “C’est fou pour un livreur d’essayer de m’embrasser sur les lèvres. C’est inacceptable pour quiconque de faire ça.

“Je pense qu’il pouvait dire que je suis étranger et d’origine latine et il pensait qu’il pourrait s’en tirer comme ça.

“Je n’avais pas l’intention de rendre cela public, mais Tesco [initial] réponse n’était pas appropriée.

“Tesco doit rappeler à ses employés – tout chauffeur-livreur – comment traiter les femmes seules.

La police enquête sur l’incident. Tesco a également suspendu le chauffeur dans l’attente d’une enquête.

Une porte-parole a déclaré: “Nous étions vraiment inquiets d’entendre cela et prenons les plaintes de cette nature très au sérieux.

“Nous avons immédiatement ouvert une enquête interne et avons contacté la femme pour nous excuser et lui faire prendre conscience des mesures prises de notre côté.”