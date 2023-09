Moment choquant Le célèbre gangster Gavin Preston est abattu dix fois en plein jour alors qu’il est assis devant un café

C’est le moment choquant où le célèbre gangster Gavin Preston a été abattu dix fois en plein jour alors qu’il était assis devant un café.

Des images graphiques de vidéosurveillance montrent le personnage du gangland abattu alors qu’il mangeait au café de Melbourne samedi matin.

On peut voir un homme armé courir vers le café vêtu de noir.

L’homme a tiré dix fois sur Gavin Preston avant de s’enfuir

Le criminel notoire a été libéré de prison plus tôt cette année après avoir purgé une peine de 11 ans. Crédit : Instagram

Gavin « Capable » Preston a reçu jusqu’à dix balles lors de l’embuscade au café Sweet Lulu à Keilor East.

Des séquences vidéo de ce qui semble être le coup mortel ont maintenant commencé à circuler en ligne.

Dans le clip, Preston et son ami peuvent être vus assis à une table extérieure du café en tenues noires, tandis que des habitants inconscients se détendent autour d’eux.

Preston peut être vu dos à la caméra alors qu’il est assis avec Abbas Maghnie Junior, connu sous le nom d’AJ.

Alors qu’AJ prend une gorgée de sa tasse, il semble remarquer quelque chose qui ne sort pas de la prise de vue de la caméra.

Il fuit alors immédiatement la scène, laissant Preston seul pendant une fraction de seconde avant qu’un homme vêtu de noir n’entre dans le cadre de la caméra.

Il sort une arme à feu et tire plusieurs coups de feu sur le café avant de s’enfuir en courant.

Le criminel notoire semble avoir été touché et son corps s’effondre avant de tomber au sol.

Un certain nombre d’autres convives sont paniqués et peuvent être vus se protégeant la tête et se précipitant pour se cacher sous les tables alors que les chaises s’effondrent autour d’eux.

Quelques personnes s’approchent de Preston immobile avant la fin de la vidéo.

Sur Facebook, une personne prétendant être un témoin oculaire a déclaré avoir vu des ambulanciers tenter de réanimer quelqu’un sur les lieux.

«C’est absolument terrifiant. J’espère que les membres de la communauté n’ont pas été blessés lors de cet incident ! Un café local très fréquenté et populaire aussi ! » » a posté un membre d’un groupe communautaire de Keilor.

La police est désormais à la recherche des deux hommes armés présumés suite à cette attaque brutale, mais aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Le surintendant par intérim de la police de Victoria, Mark Hatt, a confirmé qu’un deuxième homme avait également été blessé dans la fusillade et subissait une intervention chirurgicale à l’hôpital.

« Nous pensons que c’est lié au crime organisé et cela fera partie de notre enquête future.

« Nous ferons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir qu’aucun autre acte de ce genre ne se reproduise.

« Je peux rassurer le public : nous pensons qu’il s’agit d’une attaque ciblée », a-t-il déclaré.

Le Herald Sun a rapporté que Preston, également connu sous le nom de Gavin « Capable » Preston, avait été libéré de prison plus tôt cette année après avoir purgé 11 ans de prison pour la fusillade en 2012 du trafiquant de drogue Adam Khoury à North Melbourne.

Pendant son séjour en prison, le tristement célèbre personnage des gangs a été victime d’un coup de couteau qui l’a presque laissé mort.

Preston a été étroitement impliqué dans plusieurs tentatives d’extorsion après sa sortie de prison, notamment en défendant un propriétaire d’entreprise qui avait également été impliqué dans la mort du chef du crime Nabil Maghnie.

Le criminel était également impliqué dans une vive querelle avec la Notorious Crime Family, un gang fondé par George Marrogi, un trafiquant de drogue et meurtrier reconnu coupable qui purge actuellement une peine sans libération conditionnelle de 32 ans dans une cellule à sécurité maximale de la prison de Barwon.

Il était soupçonné de complots visant à tuer l’ancien homme de main des Bandidos, Toby Mitchell, et la figure de la pègre, Mick Gatto.

Preston était considéré comme l’un des membres les plus craints et méprisés de la pègre de Melbourne, la police étant entrée en état d’alerte en avril, juste après sa libération de prison.

« Ils veilleront dans une cabine téléphonique », a déclaré une source souterraine à The Age.