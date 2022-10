Moment choquant L’agent de sécurité de JD Sports donne des coups de poing et de tête aux “voleurs à l’étalage” dans une violente bagarre dans un centre commercial

C’est le moment choquant où un agent de sécurité donne des coups de poing et de tête à des “voleurs à l’étalage” lors d’une violente bagarre dans un centre commercial.

Les images téléchargées sur les réseaux sociaux sont devenues virales avec l’incident qui s’est produit au complexe Westfield Stratford City à Londres.

Une violente bagarre a eu lieu au centre commercial Westfield Stratford à Londres Crédit : @CrimeLdn/twitter

Un agent de sécurité avait affaire à des voleurs à l’étalage présumés et en a donné un coup de tête Crédit : @CrimeLdn/twitter

Il a été envahi par les jeunes dont un l’a attaqué avec un support en métal Crédit : @CrimeLdn/twitter

Selon Westfield Stratford, la bagarre a été déclenchée après un “incident de vol à l’étalage présumé” dans JD Sports.

La violente altercation s’est ensuite propagée dans le centre commercial à la vue du public.

Les images montrent le garde de sécurité clouant un jeune au sol tout en étant entouré de trois autres.

L’un des voleurs à l’étalage présumés tire quelques coups sur l’homme derrière avant de lui donner un coup de pied dans le dos sous le regard choqué des passants.

La bagarre s’intensifie alors lorsque l’agent de sécurité lance un coup de poing sur le jeune cagoulé au sol avant de repousser les attaques des trois autres.

Alors qu’il est attrapé par une seconde, le travailleur de JD Sports s’arrête pour donner un coup de tête brutal pour laisser un autre jeune sous le choc.

Le groupe de jeunes continue de l’assaillir en même temps, l’un d’eux prenant même un support en métal pour le frapper dans le dos.

Mais bien qu’il soit nettement plus nombreux, le garde de sécurité tient plus que la sienne.

Deux de ses agresseurs prennent alors la fuite alors qu’il tient un jeune en survêtement bleu dans une prise de tête.

C’est à ce moment qu’un spectateur intervient et convainc l’agent de sécurité de le laisser partir avec le couple qui se tient toujours à la fin de la vidéo.

Et les téléspectateurs sur les réseaux sociaux étaient largement en faveur de l’agent de sécurité et pensaient qu’il avait le droit de se défendre en faisant son travail.

L’un d’eux a dit : “L’agent de sécurité est un héros… mais… chanceux… quelles sont les chances que quelqu’un porte un couteau ???”

Alors qu’un autre a commenté: “Vous ne pouvez pas dire à un homme d’arrêter pendant qu’il se fait sauter. Il leur a montré la force d’un homme adulte.

“Mais c’est pourquoi beaucoup de jeunes portent des armes parce qu’ils ne peuvent pas se battre.”

“Il reçoit des coups de poing, des coups de pied et des coups avec un support en métal par 3 ou 4 personnes. Il a le droit de se défendre”, a déclaré un troisième.

Alyson Hodkinson, directrice générale de Westfield Stratford City, a déclaré: “Malheureusement, après une prétendue tentative de vol à l’étalage à l’intérieur de JD Sports, une altercation entre un certain nombre de jeunes et l’agent de sécurité de JD Sports s’est répandue dans le centre commercial.

“Dès que les agents de sécurité de Westfield ont été mis au courant, ils se sont rendus sur les lieux pour dissoudre la situation.

“La sécurité de nos clients, détaillants et employés est de la plus haute importance pour nous et nos agents sont qualifiés pour faire face à des situations difficiles, en suivant régulièrement des formations pour maintenir la sécurité dans nos centres commerciaux à tout moment.

“Nous rencontrons JD Sports pour discuter de l’incident et nous examinerons comment nous pouvons partager les meilleures pratiques avec leur équipe et continuer à soutenir les détaillants en matière de sécurité.”

JD sports et la police métropolitaine ont été contactés pour commentaires.