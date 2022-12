Moment choquant La star de X-factor est maltraitée et on lui dit “personne ne sait qui tu es” sur le siège du train

Un concurrent du facteur X affirme qu’une femme l’a menacé et a refusé de quitter son siège de train réservé parce qu’il n’est pas bien connu.

Jack Remmington a concouru aux côtés de Joel Fisher dans la série 14 de The X-Factor en tant qu’acteur générique dans la catégorie Groupes, encadré par Simon Cowell.

Jack Remmington a raconté comment il a été menacé lors d’un voyage en train Crédit : Getty

Il a capturé le moment en vidéo

Le chanteur a participé à la série 14 de The X-Factor Crédit : Jam Press

Le chanteur, qui se rendait à un concert avec Joel, prétend avoir réservé des places dans le train – mais une passagère y était déjà assise.

Il affirme que la femme a refusé de bouger parce que “personne ne sait” qui il est.

Il s’est ensuite rendu sur Twitter où il a allégué que la femme avait refusé de bouger et l’avait menacé.

Il a également déclaré que la femme avait menacé de le “exciter”, lui et Joel, et s’était vanté d’avoir plus de followers que lui sur les réseaux sociaux.

Dans un clip choquant, Jack se filme dans le train alors que la femme insulte prétendument le duo.

Dans la vidéo, une femme a déclaré : “Personne ne te connaît, même putain, bruv.

“Personne ne vous connaît même au Royaume-Uni.

« Ou ton copain.

“Personne ne sait.

“Personne ne se soucie de toi non plus.”

Jack a posté la vidéo avec un tweet qui disait : « J’ai demandé à une femme si nous pouvions nous asseoir sur le siège *nous avons réservé* et elle a commencé à nous dire qu’elle avait 200 000 abonnés sur TikTok sur 20 comptes et qu’elle va « nous exciter ». .

“Pourquoi est-ce toujours moi honnêtement.”

Après avoir partagé le clip en ligne, les utilisateurs ont afflué vers les commentaires pour partager leurs réflexions.

Un utilisateur a écrit, “Le droit.”

“Désolé, vous avez dû faire face à ça. Divertissant/drôle, bien sûr, mais c’est horrible. Vous ne méritez pas ça”, a déclaré quelqu’un d’autre. [sic]

“Cela ressemble à une expérience agréable”, a déclaré un autre utilisateur.

“C’est dérangé ahahahaha omg”, a écrit quelqu’un d’autre. [sic]

Une autre personne a dit: “Elle a l’air délicieuse.”