Moment choquant, la famille « se faufile hors du pub après avoir accumulé une facture de 300 £ » sur un steak et un homard sans payer

Un pub FAMILY-RUN a plaidé pour qu’un groupe de six personnes revienne payer leur facture de 270 £ après avoir éclaboussé du homard, du steak et des boissons.

Des images de vidéosurveillance obtenues par The Sun montrent le groupe se faufilant par l’entrée arrière du pub du North Yorkshire vendredi soir.

La propriétaire de The Sutton Arms, Emma Lee, 38 ans, a déclaré: “Nous ne sommes que dans un petit village, vous reconnaissez donc rapidement les gens qui y sont déjà allés. Ils ont déjà été au pub, mais cette fois, ils ont décidé qu’ils ne voulaient pas. Payer.”

Le groupe, qui a appelé pour faire une réservation plus tôt dans la journée sous le nom de Finney, n’a épargné aucune dépense pour commander une entrée, trois homards pré-commandés, trois steaks et a dépensé plus de 70 £ au bar.

Emma dit : “Chaque jour, nous recevons une nouvelle livraison de homard. Nous recevons normalement cinq homards, ce qui fait dix portions, mais ils se vendent très rapidement.

“D’autres personnes les avaient demandés dans la nuit mais nous n’avons pas pu les vendre car nous avons gardé ces trois-là, donc nous aurions pu les vendre.”

Dans les images de vidéosurveillance, vous pouvez voir une femme vêtue d’un pull de sport rose faire les cent pas dans le parking arrière avant qu’un homme ne vienne la rejoindre. Un autre homme suit avant que le groupe de trois ne disparaisse dans la nuit.

Une jeune femme et un homme peuvent être vus partir précipitamment peu de temps après avant qu’une autre femme n’arrive sur les lieux, le tout en l’espace de 90 secondes.

Emma dit: “Le personnel n’y a pas beaucoup pensé, ils ont juste pensé que la mère était allée aux toilettes, puis la minute suivante, la mère a fait semblant d’avoir reçu un appel téléphonique et a couru devant ma fille et ils sont tous partis.”

La famille est propriétaire du pub depuis 12 ans, avec Emma et son mari travaillant dans la cuisine et trois enfants à l’avant de la maison.

La mère de cinq enfants affirme que le prétendu diner-et-sprint nuira à l’entreprise dans une période économique déjà difficile : “Tout est vraiment cher.”

“Au lieu de mettre tous nos steaks et nos homards et tous ces prix à la hausse, nous avons essayé de le garder bas et nous nous sommes un peu frappés, puis quelque chose comme ça se produit et c’est juste un peu un cauchemar.”

La famille Lee a écrit sur la page Facebook de The Sutton Arms, suppliant le groupe de revenir et de niveler ses dettes avant que de nouvelles mesures ne soient prises lundi.

Emma a ajouté: “Même s’ils veulent mettre l’argent dans la boîte aux lettres, c’est très bien. [I] Je veux vraiment que la facture soit payée avant lundi, sinon nous devrons aller plus loin. Ce n’est pas quelque chose que nous voulons faire mais nous n’avons pas d’autre option”

“La plupart des clients sont bons, il est donc dommage que ces choses se produisent.”