Moment choquant, grand-père est battu au sol et «laissé pour mort» pour «avoir frôlé une femme» lors d’une attaque d’horreur

Un grand-père a été battu au sol et “laissé pour mort dans une mare de sang” après avoir soi-disant frôlé une femme dans la rue.

Des images choquantes montrent le prêtre sikh, 62 ans, allongé face contre terre sur la route après l’attaque brutale dans le centre de Manchester.

Un grand-père a été «laissé pour mort» après avoir été frappé par un homme dans la rue Crédit : POLICE DU GRAND MANCHESTER

L’homme aurait accidentellement touché le bras d’une femme alors qu’il se promenait dans le quartier nord de la ville.

Son petit ami l’aurait alors suivi et aurait lancé une horrible embuscade.

CCTV montre le couple en train de parler avant que le jeune homme ne le frappe à la tête, l’envoyant tomber sur le tarmac.

Là, il reste immobile pendant que son agresseur s’éloigne avec juste un rapide coup d’œil en arrière.

Dans le but d’attraper le voyou, la police a publié la vidéo de l’agression en plein jour le 23 juin, ainsi que des images d’un homme et d’une femme à qui ils souhaitent parler.

La famille de la victime a également fourni une mise à jour sur son état, révélant qu’elle avait l’impression d’avoir “perdu” l’homme qui a apporté de la joie dans leur vie, rapporte Manchester Evening News.

Ils disent qu’il a subi une grave lésion cérébrale, qu’il est toujours hospitalisé et qu’il n’a pas dit un mot depuis.

“Notre mari et père aimant et attentionné, 62 ans, a vu sa vie tragiquement changée à jamais lorsqu’un voyou a commis lâchement cet acte odieux, le laissant dans une mare de sang avec des lésions cérébrales permanentes catastrophiques qui ont changé sa vie et s’est éloigné comme si c’était un comportement normal “, ont déclaré des proches.

“Il a travaillé de longues heures chaque jour pour aider ses enfants à vivre la vie qu’il n’a jamais eue et s’assurer que nous soyons élevés pour aider et inspirer les générations futures, en élevant un enseignant, un pharmacien et un futur médecin.

“Un prêtre sikh a été laissé pour mort dans les rues animées de Manchester, une route qu’il a parcourue à pied tous les jours, sous les yeux des gens.

“Il a été attaqué violemment et sans réfléchir et les individus malades et lâches sont toujours là.

“Nous lisons des choses horribles dans les nouvelles, mais ne nous attendons jamais à ce que cela arrive à l’un des vôtres, un homme qui ne pouvait pas dire un seul commentaire haineux ou négatif, qui a appris à son entourage à pratiquer la gentillesse.”

Ils ont poursuivi: “Nous avons perdu la vie de la fête, la lumière parmi toutes les ténèbres de nos vies et les rires et la joie qu’il rapportait à la maison chaque jour.

“Il a disparu et a laissé nos cœurs vacants. Nous ne récupérerons malheureusement jamais l’homme qui est parti travailler ce jour-là et pensait qu’il rentrerait chez lui à pied pour profiter du beau temps.

“Nous appelons tous ceux qui savent quelque chose ou qui connaissent le délinquant à se manifester.

“Cela fait plus de deux mois depuis l’incident, et nous ne sommes pas près de les retrouver et de les traduire en justice pour leurs actions.

“S’il vous plaît, s’il vous plaît, agissez aujourd’hui, pas par haine mais pour empêcher que cela se reproduise à quelqu’un d’autre et déchire une autre famille, car nous ne souhaiterions cette angoisse à personne d’autre.”

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: “Juste avant 18h30 le 23 juin 2022, des agents ont été appelés par le service d’ambulance du Nord-Ouest pour signaler un homme retrouvé inconscient sur la route de Tib Street.

“Les enquêtes de vidéosurveillance ont révélé que la victime avait été agressée par un homme inconnu près du carrefour avec Hilton Street.

“L’agresseur s’est ensuite enfui à pied, tournant à droite sur Oldham Street.

“La victime a été laissée inconsciente au milieu de la route, avant d’être transportée à l’hôpital où elle est restée depuis.”

L’inspecteur-détective Mark Astbury, de Longsight CID, a ajouté: “Nous tenons à identifier l’homme et la femme représentés sur les images ci-jointes, car nous pensons qu’ils pourront peut-être nous aider dans notre enquête.

“Nous avons pris la décision de diffuser les images de vidéosurveillance avec la permission de la famille, simplement pour montrer la gravité et l’insouciance de cette attaque et pourquoi nous devons nous assurer que l’agresseur est retrouvé et fait face aux conséquences de ses actes épouvantables.”

Toute personne disposant d’informations doit contacter les flics au 0161 856 6049, en ligne ou via Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.

Un homme de 38 ans arrêté en juillet, soupçonné d’agression grave en lien avec l’incident, a été éliminé des enquêtes.

Un homme à qui la police souhaite parler de l’incident à Manchester Crédit : POLICE DU GRAND MANCHESTER

Les flics pensent que cet homme peut les aider dans leurs enquêtes Crédit : POLICE DU GRAND MANCHESTER