Moment choquant, des voyous se bagarrent dans la rue, jettent des bouteilles et attaquent des travailleurs devant le pub Wetherspoons

Des images CHOQUANTES montrent le moment où des voyous ont lancé des bouteilles et attaqué des travailleurs lors d’une bagarre de rue devant un pub Wetherspoons.

Les scènes chaotiques à l’extérieur du pub Thomas Frost dans le Merseyside ont été filmées avant de devenir virales sur les réseaux sociaux.

Les images choquantes montraient des voyous se bagarrant dans la rue

Le combat a eu lieu à l’extérieur d’un Wetherspoons alors que le carnage s’intensifiait

Des yobs ont été vus en train de lancer des bouteilles sur les Wetherspoons et le personnel

On ne sait pas comment le combat a commencé alors que la voix d’une femme en arrière-plan peut être entendue à plusieurs reprises crier “sortez, sortez” alors que le carnage se déroulait.

Des séquences vidéo montrent un grand groupe d’hommes se lançant des coups de poing alors que la bagarre choquante a éclaté.

Un homme qui semble faire partie de la sécurité tente désespérément d’empêcher l’escalade de la bagarre, mais elle se répand bientôt sur la route.

L’agent de sécurité et d’autres qui semblaient être des travailleurs ont vu des bouteilles en verre leur être lancées alors qu’ils ramenaient les gens à l’intérieur.

Pendant les images, un homme peut être vu allongé sur le sol devant la circulation en mouvement.

Un certain nombre de loubards l’ont alors envahi et lui ont lancé des coups de pied et de poing alors qu’il était allongé sur le sol.

D’autres hommes ont été filmés en train de se donner des coups de poing alors que des spectateurs choqués regardaient.

Des bouteilles de bière vides, des canettes et des gobelets en plastique ont été vus jonchant le trottoir à l’extérieur du pub où le chaos a éclaté.

À un moment donné, un homme avec un chien effrayé tente de traverser la route avec un carnage qui se déroule autour de lui.

Tandis que les automobilistes regardaient stupéfaits car ils devaient arrêter leur trajet à cause de la bagarre de rue.

Les flics ont confirmé que trois hommes avaient été arrêtés, soupçonnés d’être ivres et désordonnés dans un lieu public.

La police a ajouté qu’aucun blessé n’avait été signalé après les scènes de violence d’aujourd’hui.

La police de Merseyside a déclaré dans un communiqué: “Trois hommes ont été arrêtés à la suite d’un trouble à Walton cet après-midi, samedi 21 janvier.

“Juste après 15 heures, des agents ont été appelés pour une altercation au pub Thomas Frost sur County Road. Aucun blessé n’a été signalé.

“Trois hommes, âgés de 22, 33 et 55 ans, ont été arrêtés, soupçonnés d’être ivres et désordonnés dans un lieu public.”

Wetherspoons a été contacté pour commentaires.