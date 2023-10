Moment choquant : des pilleurs affluent de Gaza pour piller les maisons des Israéliens massacrés – y compris un retraité avec des béquilles

Des pilleurs de tous âges et de tous horizons se sont rassemblés en masse pour prendre d’assaut les maisons des Israéliens massacrés.

Des images choquantes de vidéosurveillance ont capturé les instants où des hordes de voleurs sont arrivées de Gaza pour voler les familles assassinées dans les villages des kibboutz.

Des bandes de pillards ont été filmées en train de piller les maisons des Israéliens tués Crédit : Telegram/Premiers intervenants du Sud

Des « Gazaouis ordinaires », dont un vieil homme handicapé, auraient été parmi la foule. Crédit : Telegram/Premiers intervenants du Sud

Armés de fusils, ils ont été vus sortir de voitures et de camionnettes pour se précipiter dans la colonie ensanglantée de Beeri, à cinq kilomètres de Gaza.

L’un des voleurs semblait être âgé d’environ 70 ans, avec une barbe blanche et une tenue arabe.

Il boitait aussi vite qu’il le pouvait avec des béquilles parmi la foule.

Bandes ont été vus plus tard en courant vers leur voiture et motos tenant des téléviseurs et d’autres objets volés, notamment un vélo pour enfants.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas

D’autres sont rentrés à Gaza dans des voitures, des tracteurs et des camionnettes volés aux familles massacrées. maisons et des fermes.

Les premiers intervenants de la chaîne de télégramme israélienne Sud ont affirmé que les plus de 1 000 combattants du Hamas impliqués dans la première vague d’attaques contre les communautés le long de la frontière sud de Gaza ont été suivis par des centaines de « Gazaouis ordinaires », comme cet homme âgé avec des béquilles.

Le groupe a écrit : « L’assaut contre le sud d’Israël n’a pas été mené exclusivement par le Hamas.

« Cela a commencé avec l’entrée de centaines de terroristes lourdement armés, suivi par des vagues de Gazaouis qui ont pillé les communautés.

« Selon diverses informations, ils auraient également pris leurs propres otages. »

Il poursuit : « Les habitants ordinaires de Gaza – parmi lesquels des hommes armés – sont entrés dans le kibboutz avec frénésie pour procéder à des pillages massifs.

« Dans ces vidéos ultérieures, nous pouvons voir des vols de motos et de matériel agricole.

« Dans ces vidéos, vous pouvez voir un télévision et un vélo pour enfants volé sur des motos.

Cela survient alors que des dizaines de milliers de soldats israéliens, avec l’ordre de tirer pour tuer, se préparent à prendre d’assaut les bastions du Hamas à Gaza.

Ils auront pour mission de capturer la ville de Gaza, de renverser la direction du Hamas et de sauver jusqu’à 199 otages.

Les soldats israéliens se sont engagés à « effacer ce fléau de la surface de la terre une fois pour toutes ».

Certains de leurs commandants font pression pour occuper la ville de Gaza pendant 18 mois.

Des images effrayantes de caméras corporelles prises d’un terroriste du Hamas mort le montraient en train de tirer sur des civils innocents avant d’être abattu par les troupes israéliennes.

Deux militants ont été vus traversant un village israélien armés de fusils d’assaut et de grenades propulsées par roquettes.

Ils ont commencé leur tuerie à l’arrière d’une moto, parcourant les rues déchirées par la guerre d’une communauté résidentielle et tirant sur des civils innocents.

Une autre vidéo montrait des sauvages du Hamas massacrant des femmes soldats israéliennes.

Les terroristes ont lancé une grenade sur un poste frontière où gisaient de jeunes recrues des Forces de défense israéliennes, blessées.

Le cri sanglant d’une femme a été entendu avant qu’elle ne soit abattue.

Israël a évacué les civils vivant près de la frontière libanaise alors que les craintes d’une invasion du Hezbollah grandissaient.

Les puissances étrangères ont exhorté le groupe terroriste soutenu par l’Iran à rester à l’écart, mais le chef adjoint Naim Qassem a promis de le rejoindre « lorsque le moment sera venu d’agir ».

Il a été allégué que les commandants du Hamas entraînaient des garçons soldats au visage de bébé pour combattre les forces israéliennes se préparant à prendre d’assaut Gaza.

Des images de caméras corporelles prises sur les cadavres des terroristes qui ont massacré 1 300 personnes la semaine dernière montraient des recrues d’âge scolaire vêtues d’uniformes militaires et portant des fusils d’assaut.