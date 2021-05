Moment choquant: des personnes en deuil israéliennes fuient les frappes de missiles après que le Hamas «  cible les funérailles d’un garçon de cinq ans  »

MOURNERS lors des funérailles d’un enfant de cinq ans tué par des tirs de roquettes en Israël ont été contraints de se mettre à couvert aujourd’hui alors que le Hamas lançait des roquettes vers le cimetière.

Soudainement, alors que la famille et les amis pleuraient la mort d’Ido Avigal, des sirènes ont hurlé et tout le monde s’est précipité au sol pour se mettre à couvert.

4 Ido Avigal a été tué lors d’une attaque à la roquette Crédit: Twitter

4 Le Hamas aurait ciblé les funérailles de l’enfant de cinq ans Crédit: YouTube

Les analystes de la sécurité affirment que la ville de Kiryat Gat n’est pas une cible importante et des roquettes ont été lancées intentionnellement pour perturber les funérailles.

«Les gens ici sont scandalisés et écœurés par cela», a déclaré Michael Dickson, auteur israélien d’origine britannique et militant anti-teror au Sun Online.

«C’est déjà assez grave que ces parents traitent avec leur enfant de cinq ans qui a été détruit, mais le Hamas a doublé sa douleur en tirant pendant les funérailles de l’enfant», a ajouté Dickson, directeur exécutif du groupe pro-Istrael Stand With Us .

Avigal a été tué chez lui dans la ville de Sderot après que des éclats d’obus d’une roquette, lancés depuis la bande de Gaza voisine, aient percé la fenêtre à deux couches en acier et en verre de leur abri anti-bombe renforcé.

Sa mère Shani n’a pas pu assister aux funérailles car elle est à l’hôpital, blessée.

La mort a choqué les Israéliens, à cause de son âge et aussi parce que des pièces sûres étaient censées protéger contre les éclats d’obus.

Le président israélien Reuven Rivlin a rendu visite au père du garçon, Assaf, hier et lui a dit: «Je suis ici aujourd’hui seul, pour ainsi dire, mais croyez-moi que le soutien de tout le peuple est avec vous et que nous pensons tous à vous et la douleur de votre merveilleuse famille.

«La perte d’Ido est inconcevable, y faire face avec l’inquiétude déraisonnable pour le reste de la famille est si difficile. Si seulement nous pouvions vous faciliter la tâche. «

4 Les personnes en deuil ont été forcées de se mettre à l’abri alors que les sirènes retentissaient Crédits: Skynews

4 Les personnes présentes aux funérailles d’Ido ont été forcées de fuir l’attaque Crédits: Skynews

Les médias israéliens ont rapporté que le père a sangloté lors des funérailles et a déclaré qu’il avait «menti» en rassurant son fils.

«Désolé, je suis arrivé quelques minutes trop tard pour arrêter votre saignement», a-t-il dit.

«Je t’ai dit: ‘Ido, tant que tu seras avec moi, tu seras au prorata. Mais j’ai menti?

«Qu’y a-t-il à dire sur un enfant comme vous? Tu étais si intelligent. Ido, vous m’avez appris cinq années de perspicacité sur la vie que je n’avais pas apprise auparavant et que je n’apprendrai pas maintenant.

Il a dit que passer le verrouillage avec Ido avait été un privilège.

«Pendant la crise des coronavirus, j’ai eu le privilège d’être avec vous tous les jours, pour chaque respiration que vous preniez, et de vous voir grandir», a ajouté Assaf.

«Chaque jour, j’étais de nouveau étonné.»

Cela survient alors que les Palestiniens ont été contraints de saisir leurs enfants et leurs biens et de fuir les quartiers à la périphérie de la ville de Gaza aujourd’hui, alors qu’Israël lançait un lourd barrage de tirs d’artillerie et de frappes aériennes, tuant une famille de six personnes dans leur maison.

Israël a déclaré qu’il nettoyait un réseau de tunnels militants avant une éventuelle invasion terrestre.

Le pays a massé des troupes le long de la frontière et appelé 9 000 réservistes alors que les combats s’intensifient avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Le Hamas a tiré quelque 1 800 roquettes et l’armée israélienne a lancé plus de 600 frappes aériennes, renversant au moins trois immeubles de grande hauteur et bombardé certaines zones avec des chars stationnés près de la frontière.

Alors qu’Israël et le Hamas se rapprochaient d’une guerre totale malgré les efforts internationaux pour un cessez-le-feu, la violence communautaire en Israël a éclaté pour une quatrième nuit.

Des foules juives et arabes se sont affrontées dans la ville de Lod, même après qu’Israël ait envoyé des forces de sécurité supplémentaires.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que le bilan des combats est passé à 119 tués, dont 31 enfants et 19 femmes, avec 830 blessés.

Des images horribles ont montré des blessés et des enfants transportés à la suite d’une frappe aérienne israélienne vers l’hôpital d’Al-Shifa.

Les groupes du Hamas et du Jihad islamique ont confirmé 20 morts dans leurs rangs, bien qu’Israël affirme que ce nombre est beaucoup plus élevé, rapporte Associated Press.

Des combats ont éclaté lundi soir lorsque le Hamas a tiré une roquette à longue portée sur Jérusalem pour soutenir les manifestations palestiniennes contre le maintien de l’ordre dans un lieu saint de point d’éclair et les efforts des colons juifs pour expulser des dizaines de familles palestiniennes de leurs maisons.

Depuis lors, Israël a attaqué des centaines de cibles à Gaza, provoquant des explosions terribles dans des zones densément peuplées.

Sur les 1 800 roquettes que les militants de Gaza ont tirées, plus de 400 ont échoué ou ont raté, selon l’armée.

Les combats les plus intenses en sept ans entre Israël et les groupes armés de Gaza ont été déclenchés par des troubles à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem le week-end dernier.