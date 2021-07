Moment choquant, des parents irresponsables assoient leur petite fille sur des voies ferrées très fréquentées pour un SELFIE

C’est le moment choquant où des parents imprudents ont assis leur petite fille sur une voie ferrée très fréquentée pour poser pour une photo.

La petite fille pouvait être vue assise au milieu des pistes à Gwynedd, dans le nord du Pays de Galles, portant des bottes en caoutchouc roses.

Le tout-petit peut être vu assis sur un passage à niveau très fréquenté Crédit : WNS

Sa famille a ensuite pris une photo du jeune sur le passage à niveau, qui voit passer des trains à 55 mph.

D’autres personnes ont également été photographiées posant pour une photo sur les mêmes pistes.

Les patrons des chemins de fer ont maintenant critiqué les parents alors qu’ils mettaient en garde contre les selfies « extrêmement dangereux » au bord de la voie.

L’inspecteur Richard Powell, de BTP, a déclaré: « Aucune photographie ne vaut le risque pour vous ou les conséquences pour votre famille.

« S’amuser aux passages à niveau – y compris s’attarder pour prendre des photos – est illégal et extrêmement dangereux. Vous pourriez être traduit en justice et vous exposer à une amende de 1 000 £. »

Network Rail a révélé que 433 incidents graves avaient été signalés à travers le pays depuis le début de la pandémie.

On pense que l’augmentation est due à TikTok et à Instagram, avec des photos et des vidéos posées sur des voies ferrées qui obtiennent des millions de vues.

L’organisme de transport s’est maintenant associé à BTP et à Transport for Wales pour lancer une nouvelle campagne mettant en évidence les dangers.

La conductrice de train Jody Donnelly, de TfW, a déclaré qu’elle et ses collègues étaient confrontés à « des centaines d’événements effrayants et parfois tragiques aux passages à niveau ».

Elle a déclaré: « Les gens semblent penser que le pire ne leur arrivera pas – mais si vous êtes pris de court à un passage à niveau, ce n’est tout simplement pas vrai.

« Contrairement aux voitures, les trains peuvent mettre des centaines de mètres à s’arrêter lorsqu’ils roulent à grande vitesse, ce qui signifie qu’une décision de couper les voies peut être fatale. »

D’autres personnes pouvaient également être vues allongées sur les rails Crédit : WNS

BTP a mis en garde contre le danger de poser pour des photos à un passage à niveau Crédit : WNS

Les trains passent le passage à niveau à environ 55 mph Crédit : WNS