Moment choquant, des orques attaquent des yachts en se brisant la tête contre des navires et en mordant le gouvernail au large de Gibraltar

ORCAS a été filmé attaquant furieusement des yachts de course en se brisant la tête contre les navires au large de Gibraltar.

Deux bateaux participant à The Ocean Race VO65 Sprint ont rencontré les orques près du détroit de Gibraltar – également connu sous le nom d’Orca Alley – jeudi.

Le groupe d’orques a été vu en train d’essayer de mordre le gouvernail du yacht

L’équipe néerlandaise JAJO a filmé la rencontre terrifiante pendant la course jeudi

L’épaulard a percuté à plusieurs reprises le bateau dans les images

L’équipe JAJO des Pays-Bas et Mirpuri Trifork Racing du Portugal ont tous deux signalé des accrochages terrifiants avec le gros poisson.

L’équipe néerlandaise a incroyablement capturé le moment où l’un des gigantesques orques a tenté de manière menaçante d’interférer avec leur yacht en vidéo.

L’épaulard peut être vu traquant le bateau sur une caméra sous-marine avant d’apparaître pour tenter de mordre le gouvernail.

Il choisit alors d’adopter une approche plus féroce en accélérant vers le navire et en se cognant la tête directement contre lui.

L’équipage, qui a également filmé le moment sur le pont, peut être entendu frapper frénétiquement sur le bateau dans l’espoir de détourner les mammifères mortels.

Le skipper de l’équipe JAJO, Jelmer van Beek, a expliqué que trois orques les avaient suivis pendant la course avant de foncer tête première dans leur yacht.

Décrivant le « moment effrayant », il a raconté comment son équipage a désespérément démonté les voiles et ralenti leur bateau pour dissuader les épaulards.

Jelmer a déclaré: « Trois orques sont venus droit sur nous et ont commencé à heurter les gouvernails.

« Impressionnant de voir les orques, de beaux animaux, mais aussi un moment dangereux pour nous en tant qu’équipe.

« Nous avons descendu les voiles et ralenti le bateau le plus vite possible et heureusement après quelques attaques ils sont repartis.

« C’était un moment effrayant. »

Le contrôle de course a reçu deux rapports de l’équipe et de Mirpuri Trifork Racing sur les menaces imminentes juste avant 15 heures.

Malgré le bombardement des créatures, les deux équipages n’ont pas été blessés et aucun dommage n’a été signalé aux bateaux.

Les attaques ont eu lieu dans une zone qui est devenue notoire parmi les marins pour les affrontements avec les orques.

Les orques ont « délibérément » envahi les navires et les ont percutés, dans une campagne de terreur qui serait dirigée par une orque femelle nommée White Gladis.

Elle aurait dirigé une chasse aux sorcières contre des bateaux et enseigné à ses jeunes apprentis comment les attaquer et les couler.

Les scientifiques craignent qu’un « moment critique d’agonie » tel qu’une collision ait pu déclencher son agression, et pensent qu’elle pourrait maintenant inciter d’autres épaulards à cibler des navires.

Ces attaques, qui vont des orques s’approchant simplement des bateaux à interférer activement avec eux, auraient commencé en 2020 autour du détroit de Gibraltar.

Les autorités ont remarqué une augmentation constante des incidents et ont empêché les bateaux de naviguer depuis la pointe de l’Espagne en raison d’un nombre impressionnant de 29 attaques d’orques signalées en quatre mois.

Les énormes animaux peuvent mesurer de 20 à 26 pieds de long, ce qui signifie qu’ils ont pu infliger des milliers de livres de dégâts aux bateaux et même les couler complètement.

La semaine dernière, un marin a été terrifié après qu’un groupe de prédateurs ait encerclé son petit bateau et déclenché sa fureur.

Luis Eduardo Alves Lima naviguait vers Ibiza lorsqu’il a remarqué des orques nageant près de lui – et il a d’abord pensé que c’était magnifique.

Mais le moment pittoresque a empiré lorsque le gros poisson a commencé à percuter agressivement son bateau, cassant le gouvernail et faisant presque basculer le navire.

Un autre skipper a raconté comment son yacht de 50 pieds de long avait été ciblé par quatre orques alors qu’il naviguait à travers la Méditerranée.

Ian Hamilton a raconté au Sun comment les créatures ont arraché les gouvernails du navire et ont commencé à faire tourner le bateau de 21 tonnes comme un jouet d’enfant au cours de son épreuve de 90 minutes.

Il pense que l’assaut contre son bateau, le Butey Of The Clyde, était coordonné par la mère orque de 25 pieds de long White Gladis.

Ian a senti que les prédateurs très intelligents, qui n’ont jamais tué d’humains dans la nature, le fixaient alors qu’ils s’approchaient.

Cela s’est produit après qu’un Britannique a vécu une nuit de terreur après que des épaulards ont frappé à plusieurs reprises son yacht, le laissant inondé d’eau.

April Boyes, 31 ans, a capturé le moment où le gros poisson a commencé à viser le bateau pendant plus d’une heure alors qu’il était piégé à bord au large des côtes espagnoles.

Les coups constants des créatures ont finalement détruit le gouvernail et percé la coque, April suggérant qu’il avait l’air « d’être en train de le mordre ».

L’embuscade du yacht a suivi au moins 20 attaques d’orques contre de petits navires dans le détroit de Gibraltar rien qu’en mai.

L’équipe a déclaré que trois orques traquaient le bateau de manière menaçante près de Gibraltar

Il a été spéculé que les créatures pourraient suivre l’exemple de White Gladis

Le skipper Jelmer van Beek a décrit l’incident comme un « moment effrayant » pour l’équipage