Moment choquant, des jeunes se bagarrent avec d’énormes «couteaux» lors d’une attaque en plein jour devant des passagers de tramway terrifiés

C’est le moment choquant où des jeunes armés de ce qui ressemble à d’énormes couteaux attaquent un garçon seul en plein jour.

Le chaos a explosé à la vue des passagers du tram jeudi alors qu’un groupe de menaces cagoulées a tailladé et poignardé un autre homme armé d’un couteau dans la rue.

C’est le moment choquant où des jeunes armés de ce qui ressemble à d’énormes couteaux attaquent un garçon seul en plein jour Crédit : Crédit : Twitter, CrimeLdn

Le chaos a explosé à la vue des passagers du tram Crédit : Crédit : Twitter, CrimeLdn

Les images passent ensuite à l’avant du tramway où des voyous font pleuvoir un couteau qui tombe Crédit : Crédit : Twitter, CrimeLdn

Les passagers de Droylsden, Manchester, peuvent être entendus crier « f ****** hell » et « mieux vaut ne pas le couper avec la lame » au milieu du carnage.

Les images passent ensuite à l’avant du tramway où des voyous font pleuvoir des coups de couteau sur leur victime qui se recroqueville sur les rails.

Ils semblent établir plusieurs contacts avec le garçon – qui est assis bien droit – alors qu’ils lui lancent sans pitié des lames.

Un certain nombre de membres du groupe s’éclipsent alors alors qu’un garçon reste avec le garçon pour donner plus de coups de couteau avant de prendre un vélo et de s’enfuir.

La victime semble alors se relever avant que la vidéo ne se termine de façon dramatique.

Quelques instants plus tard, un autre clip montre deux ambulances et des ambulanciers paramédicaux assistant à la scène du coup de couteau alors qu’un cordon de police a été jeté.

Deux hommes ont été transportés à l’hôpital avec des blessures aux jambes qui ne sont pas considérées comme mettant leur vie en danger, a déclaré la police du Grand Manchester.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Une section 60 – qui donne aux flics un plus grand pouvoir d’interpellation et de fouille – est désormais en place dans la zone jusqu’à 18 heures samedi.

L’horrible attaque, partagée en ligne, a suscité le choc et la colère des Britanniques.

Un fustigé : « Etat de ce pays »

Tandis qu’un autre fulminait : « Il ne faudra pas longtemps avant que les bons citoyens s’arment car cela devient incontrôlable.

« Cela se normalise alors que ce n’est vraiment pas normal. »

L’inspecteur-détective Steven Horton de GMP a déclaré que la force essayait toujours d’établir toutes les circonstances de l’incident qui, selon lui, était une « attaque ciblée ».

Il a ajouté: « Nous faisons appel au public pour son aide, si quelqu’un a des informations qui pourraient nous aider dans nos enquêtes, veuillez vous manifester. »

Toute personne disposant d’informations ou d’images – y compris CCTV, sonnette ou dashcam – liées à cet incident est priée de contacter GMP.

Vous pouvez le faire en appelant le 0161 856 9482 en citant le journal 2905 du 08/06/23.

Vous pouvez également faire un signalement via la fonction LiveChat sur le site Web de GMP : www.gmp.police.uk.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.