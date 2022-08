Moment choquant, des jeunes incontrôlables saccagent McDonald’s – volant des hamburgers et des boissons sous le regard horrifié du personnel

Des images CHOQUANTES ont révélé le moment où des dizaines de jeunes ont saccagé un McDonald’s – volant des hamburgers et des boissons sous le regard horrifié du personnel.

Le clip vidéo montre les adolescents se déchaîner dans un McDonald’s à Nottingham, sautant par-dessus le comptoir et arrachant de la nourriture et des boissons de la cuisine.

Les images montrent un certain nombre de voyous sautant par-dessus le comptoir du restaurant McDonald’s et volant dans la cuisine Crédit : ViralPress

On peut voir des adolescents se lancer en avant pour attraper la nourriture et la boisson chaudes Crédit : ViralPress

Les masses crient, tiennent leurs téléphones en l’air, enregistrent le chaos et attrapent les hamburgers.

Dans les images, le personnel peut être vu debout, figé et terrifié dans la cuisine.

La police a déclaré qu’elle n’avait encore arrêté personne, mais qu’elle traitait le saccage comme un cambriolage commercial.

Les voyous frénétiques se sont entassés dans la succursale de Clumber Street, Nottingham, dimanche soir.

La police du Nottinghamshire a déclaré qu’environ 20 des jeunes étaient restés après avoir saccagé le restaurant, lançant des injures aux employés.

Un porte-parole de McDonald’s s’est dit “choqué et consterné” par les événements chaotiques qui se sont déroulés.

Il a déclaré: “Nous sommes au courant d’un incident qui s’est produit dans notre restaurant de Clumber Street dimanche soir.

“Nous avons été choqués et consternés par cet incident qui n’a absolument pas sa place dans nos restaurants.

“L’incident a été signalé à la police qui s’est rendue au restaurant.

“Nous continuerons à soutenir la police dans toute nouvelle enquête.”

Les agents ont déclaré que le gang se préparait également à attaquer une autre succursale McDonald’s de Milton Street, mais s’est dispersé lorsque la police est arrivée sur les lieux.

Aucune arrestation n’a été effectuée mais une enquête policière est en cours.

Un porte-parole de la police a déclaré: “Nous traitons cet incident très au sérieux.

“Il s’agit d’un cambriolage commercial car le groupe s’est frayé un chemin derrière le comptoir d’un commerce et a volé de la nourriture et des boissons non alcoolisées.

“C’est totalement inacceptable.

“Aucune arrestation n’a encore été effectuée, mais nous travaillerons avec le McDonald’s de Clumber Street et mènerons des enquêtes de vidéosurveillance pour trouver les responsables.”

La police traite le saccage comme un cambriolage commercial Crédit : ViralPress