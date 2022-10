Moment choquant, des flics à la mitrailleuse rassemblent des familles terrifiées dans un camp de quarantaine dans une vision troublante de «Covid zéro» Chine

Des images HAUNTING ont émergé de la police chinoise de la politique zéro COVID utilisant des mitrailleuses pour rassembler les passagers et leur interdire de quitter un aéroport dans la province du Yunnan.

Les scènes dystopiques sont apparues mardi après que les passagers de l’aéroport de Xishuangbanna ont téléchargé les vidéos terrifiantes sur Twitter, après que la préfecture soit entrée en confinement complet dans le cadre de la politique extrême zéro Covid de la Chine.

Des mitrailleuses gardent des familles terrifiées à l’aéroport de Xishuangbanna

Les autorités ont plongé la préfecture dans le confinement après des signalements de cas de Covid Crédit : Twitter

Les autorités locales de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, ont fermé la zone après que les cas de Covid-19 aient atteint leur plus haut niveau en deux semaines après une semaine de vacances.

Appliquant la politique sévère de la Chine en matière de Covid, l’équipe SWAT sans visage brandissant des fusils a confronté les passagers frustrés par les longues files d’attente pour sortir de l’aéroport, piégeant efficacement les touristes à l’intérieur.

“Des millions de Chinois vivent désormais sous la loi martiale ! Tous les quelques centaines de mètres et à chaque intersection, il y a un garde portant un fusil pour faire respecter le confinement”, a déclaré un utilisateur de Twitter, qui a partagé l’une des vidéos.

Dans l’une des vidéos, on entend un voyageur effrayé crier : “Allez-vous tous nous tuer ?”.

D’autres images, qui auraient été tournées plus tard dans la journée, montrent un bureau de police masqué gardant les portes de sortie de l’aéroport, poussant et bousculant les passagers qui tentaient de quitter les lieux.

Selon l’un des témoins, la police “les a battus”, tandis que d’autres ont déclaré que des familles étaient parquées en “quarantaine centralisée” dans des camps de quarantaine.

Depuis le début de la pandémie, la Chine applique des restrictions Covid très strictes sur sa population.

Les responsables de la santé imposent rapidement des verrouillages stricts à des villes entières dès que des cas de Covid sont signalés.

En juillet, la panique s’est ensuivie à Wuhan après qu’un million de personnes ont été repoussées dans le confinement le plus strict au monde après la réapparition de Covid.

À l’époque, les dirigeants du pays ont déclaré qu’ils maintenaient leur politique de tolérance zéro envers le virus sur quatre cas asymptomatiques.

Dans tout le pays, 909 infections ont été signalées mardi, après la fête nationale.

Lors d’un briefing samedi, un chef du parti, Sun Shaocheng, a insisté sur le fait que les autorités éradiqueraient les transmissions en “tuant des poulets à l’aide d’un couteau pour tuer des vaches” – l’utilisation d’efforts excessifs pour accomplir une petite tâche.

On pense que des freins Covid-19 plus sévères pourraient être déployés à travers le pays à l’approche du Congrès du Parti prévu le 16 octobre – l’un des événements les plus importants du calendrier politique chinois.

Un passager a été entendu demander aux gardes armés s’ils allaient les tuer Crédit : Twitter