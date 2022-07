Moment choquant ’20ft KILLER WHALE’ a cassé les mètres cachés des nageurs au large de la plage britannique populaire

Un épaulard SUSPECTÉ a été aperçu caché dans les eaux peu profondes d’une plage britannique populaire.

La bête de 20 pieds, potentiellement une orque, restait partiellement submergée à quelques mètres des nageurs à Criccieth Bay, au nord-ouest du Pays de Galles.

Une créature mystérieuse a été repérée au large des côtes du Pays de Galles Crédit : David Silcock/DAILY POST PAYS DE GALLES

Le photographe David Silcock soupçonne qu’il pourrait s’agir d’une orque, également connue sous le nom d’épaulard Crédit : David Silcock/DAILY POST PAYS DE GALLES

Le photographe David Silcock a pris une photo du mammifère marin à dents lors d’une promenade le 22 juillet.

Partageant la photo sur Facebook, il a déclaré: “Est-ce une orque dans la baie au large de Criccieth Beach?”

Les habitants ont spéculé s’il s’agissait bien d’une orque, également connue sous le nom d’épaulard, ou d’une autre créature comme un dauphin ou un phoque.

Les experts ont depuis affirmé qu’il s’agissait plus probablement d’un grand dauphin ou d’un dauphin de Risso.

David a déclaré à NorthWalesLive: “Je l’ai vu dans la baie depuis le point de vue où les voitures s’arrêtent sur la route principale sur la colline derrière le restaurant de Dylan en regardant vers le château.

“C’était définitivement plus gros qu’un dauphin mais j’étais tellement occupé à essayer de juger quand et où il ferait surface et donc je n’ai pas regardé aussi bien que possible.

“Je suis descendu du point de vue et j’ai pris la photo de la plage devant chez Dylan.

“Il vient de plonger et de refaire surface depuis Black Rock et est passé devant le château.

“J’ai déjà vu des dauphins et l’année dernière j’ai vu ce que je pensais être trois ou quatre dauphins et ceux-ci ont ensuite été confirmés comme étant des baleines à bec.”

Le scientifique marin Ceri Webster, de l’Imperial College de Londres, a déclaré au Sun : “Je dirais qu’il s’agit très probablement d’un dauphin commun.

“L’angle de la photo rend probablement sa nageoire un peu plus longue et plus fine.”

Un porte-parole de la Sea Watch Foundation a déclaré: “Sur la base de l’image, nous pensons qu’il s’agit soit d’un grand dauphin, soit du dauphin de Risso.”