Moment choquant ‘100 hooligans allemands armés’ tempête pub familial près du stade de Wembley avant l’Angleterre contre l’Allemagne

Les fans d’ANGLETERRE affirment que jusqu’à “100 hooligans allemands” ont pris d’assaut un pub près du stade de Wembley “armés de machettes et de poings américains” avant le match de football de ce soir.

La police s’est battue pour séparer les supporters rivaux alors que des scènes laides ont éclaté au Green Man, populaire auprès des familles, juste avant 18 heures.

Des témoins disent que jusqu’à 100 hommes en cagoules et armés d’armes ont pris d’assaut le pub Green Man Crédit : Twitter

Selon la police, plusieurs personnes ont été arrêtées Crédit : Twitter

Une vidéo choquante montre des Britanniques dégustant des pintes d’avant-match au pub des fans d’Angleterre avant que les hommes vêtus de noir ne pénètrent dans le café en plein air.

Selon la police, un certain nombre de personnes ont maintenant été arrêtées.

Selon des témoins, les hommes étaient armés et plusieurs personnes ont été blessées.

Une personne a écrit sur Twitter : « Juste avoir quelques pintes décontractées dans l’homme vert et tout d’un coup 100 Allemands font irruption, armés d’armes, attaquant des enfants et des femmes âgées.

Un autre a déclaré: « Pas beau à voir chez les fans de Green Man, en Angleterre, s’amusant comme d’habitude, environ 100 hooligans allemands masqués et cagoulés ont tendu une embuscade à un pub familial, des personnes blessées, des policiers à cheval arrivent.

“Drapeaux volés. Les enfants dans le jardin ont trop peur. Angoissant.”

Un troisième a ajouté: “Une expérience ce soir pas comme les autres, et pas à cause de l’endroit où je me trouve.

“Au pub The Green Man, un groupe d’environ 100 Allemands est venu armé de machettes et de poings américains.

“Heureusement, mes amis et moi étions à l’intérieur, mais j’espère que tous ceux qui étaient à l’extérieur à ce moment-là sont en sécurité maintenant.”

Un autre a affirmé: “Mon petit frère était au pub Green Man à Wembley avant le match contre l’Angleterre ce soir.

“Des tas d’ultras allemands ont attaqué le pub. Un fan anglais s’est fait virer.

“L’un des supporters allemands s’est laissé distancer et a apparemment été battu à droite. Il avait besoin d’un traitement.”

L’Angleterre et l’Allemagne jouent ce soir dans le tournoi de la Ligue des Nations.

C’est le dernier match de l’Angleterre avant la Coupe du monde du Qatar qui débute en novembre

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: “Vers 17h50, des agents ont pris conscience d’un désordre devant un pub de Dagmar Avenue, à Wembley.

“Les agents ont réagi rapidement et ont séparé les groupes impliqués.

“Un certain nombre d’arrestations ont été effectuées. Les agents restent dans la région.”

