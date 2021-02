Les images de BIZARRE semblent montrer une femme au Myanmar filmant un cours d’aérobic alors que le coup d’État militaire d’hier se déroule derrière elle.

Khing Hnin Wai, qui travaillerait comme professeur d’éducation physique, a publié un clip d’elle-même en train de jouer une routine d’exercice de trois minutes au bord d’une autoroute sur les réseaux sociaux.

En arrière-plan, on peut voir un barrage routier traversant l’autoroute, qui semble être en grande partie déserte.

L’endroit serait proche du bâtiment du parlement du Myanmar.

Alors que Wai s’entraîne à danser de la musique, on voit un certain nombre de SUV la dépasser et se diriger vers le barrage routier.

Un convoi d’une dizaine d’autres voitures et véhicules militaires, dont certains avec des feux rouges et bleus clignotants, entre alors en vue.

On les voit alors être autorisés à franchir le barrage routier et à continuer le long de la route.

Wai continue de danser tout le temps et continue de terminer la routine.

Elle a ensuite posté le clip sur Facebook et, dans une légende d’accompagnement, a semblé suggérer qu’il avait été filmé avant d’entendre la nouvelle du coup d’État.

La publication originale a été partagée plus de 18 000 fois et a attiré plus de 3 000 commentaires, et le clip a également été largement partagé sur d’autres réseaux sociaux.

L’authenticité du clip n’a pas été vérifiée, mais Wai a depuis déclaré qu’elle filme souvent des vidéos d’exercices au même endroit et postée. de nombreux autres clips comme preuve.

Des dizaines d’utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la vidéo avec stupéfaction.

« » La révolution ne sera pas télévisée « , a écrit l’un d’eux.

« Apparemment, le coup d’État au Myanmar sera télévisé … »

Un autre a déclaré que le clip était «la vidéo la plus emblématique des années 2020».

Lundi matin, les membres démocratiquement élus de la partie dirigeante du Myanmar, la Ligue nationale pour la démocratie, ont été destitués par ses militaires.

Parmi les détenus figuraient le président Win Myint et le chef du gouvernement de facto Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi a joué un rôle central dans la transition du Myanmar de la junte militaire à la démocratie partielle, et est récipiendaire du prix Nobel de la paix, même si elle a récemment été critiquée pour son inaction face au génocide du peuple Rohingya par l’armée de son pays.

Le coup d’État a eu lieu la veille de l’assermentation des membres du parlement du Myanmar élus lors des élections générales de novembre.

L’armée a maintenant déclaré l’état d’urgence d’un an et a déclaré que le pouvoir reviendrait à Min Aung Hlaing, le commandant en chef des forces armées.