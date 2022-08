Moment bizarre, une femme furieuse fourre des hamburgers McDonald’s dans son soutien-gorge dans une diatribe furieuse

C’est le moment bizarre où une femme furieuse a été vue en train de délirer derrière le comptoir d’un McDonald’s avant de fourrer des hamburgers dans son soutien-gorge.

Le personnel du restaurant de restauration rapide de Bell Green à Lewisham, dans le sud-est de Londres, n’a pas pu contenir la cliente tapageuse après qu’elle aurait sauté derrière le comptoir plus tôt ce mois-ci.

Une femme furieuse s’est retrouvée derrière le comptoir d’un McDonald’s avant de fourrer des hamburgers dans son soutien-gorge Crédit : date limite

La cliente tapageuse après avoir prétendument sauté derrière le comptoir plus tôt ce mois-ci Crédit : date limite

La vidéo montre la femme dans une confrontation houleuse avec un membre de l’équipe de McDonald’s qui tient la porte ouverte et lui demande à plusieurs reprises de quitter la cuisine.

L’employé tourne le dos avant que la femme ne se précipite vers la plaque chauffante contenant des hamburgers prêts à l’emploi et continue à agiter ses bras en l’air au fur et à mesure qu’elle avance.

Elle parvient ensuite à arracher ce qui semble être deux Big Mac avant de les fourrer dans son haut après avoir crié au personnel – bien que ce qu’elle dit ne soit pas clair.

Maintenant encore plus agacé, l’employé demande à plusieurs reprises à la femme de quitter le magasin d’un ton ferme.

Le personnel semble s’éloigner de la femme avant qu’elle ne continue à fourrer deux autres hamburgers dans son soutien-gorge.

Un client perplexe peut être entendu dire: “Qu’est-ce que c’est que ce f ** k.

“Je veux juste un cheeseburger af ***** g.”

Peu de temps après, un autre client demande: “Mais pourquoi tu as deux cheeseburgers sur les seins?”

Alors qu’un client répond: “Qu’est-ce qu’elle fait putain?”

La vidéo a été publiée sur TikTok plus tôt ce mois-ci, où elle a enregistré plus de 48 000 vues et des centaines de commentaires d’utilisateurs de médias sociaux choqués.

L’un d’eux a dit: “Comme c’est triste.”

Un autre a écrit: “Classy”.

Un troisième a plaisanté: “Où a-t-elle mis les frites?”

Un quatrième a répondu: “Sortez votre Mac pour les gars.”

Un cinquième a commenté: “C’est le” cambrioleur “.”

Un porte-parole de McDonald’s a déclaré: «Ce comportement est totalement inacceptable et n’a pas sa place dans nos restaurants.

“Nous tenons à remercier notre équipe du restaurant pour avoir géré l’incident de manière calme et professionnelle.”