Moment bizarre, un WALLABY a été aperçu en train de sauter dans la rue, laissant les habitants stupéfaits

Des voisins CHOQUÉS ont été pris au dépourvu après qu’un wallaby ait rebondi dans leur rue à Gateshead.

La curieuse créature a été filmée lors d’un saut matinal autour d’un domaine à Chopwell.

Un wallaby est représenté en train de rebondir dans une rue de Gateshead 1 crédit

Gareth Powell a déclaré: “Je n’arrivais pas à y croire. Nous espérons qu’il n’ira pas sur la route principale’ 1 crédit

Les habitants disent que l’animal a donné le bordereau aux flics et aux agents de la RSPCA essayant pendant des jours de le sauver, et personne ne sait d’où il vient.

Gareth Powell, 41 ans, a partagé un clip de l’animal perdu devant sa maison.

Il a dit : « Je n’arrivais pas à y croire. Nous espérons qu’il n’ira pas sur la route principale.

Gareth a ajouté: “Nous étions en train de préparer ma fille pour la crèche et ma petite amie est allée dans la chambre d’amis et elle a crié pour jeter un coup d’œil par la fenêtre.

“J’ai remonté les stores et il y avait un wallaby.

“J’ai pris mon téléphone aussi vite que possible et j’ai essayé de filmer autant que possible.

“Apparemment, il est en liberté depuis quelques jours et a été repéré dans les bois au bas du domaine.

“La police et la RSPCA sont au courant mais ils n’ont pas pu l’attraper – ils sont à la poursuite de l’oie sauvage.

“Je l’ai ensuite revu plus tard à l’entrée du domaine, près de la route principale, alors j’espère que ça va.

Gareth a dit: “J’ai levé les stores et il y avait un wallaby” 1 crédit