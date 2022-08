Moment bizarre plus de 1 000 boxeurs participent à une bagarre de masse en Russie en hommage à Ivan le Terrible

C’est le moment bizarre où 1 200 boxeurs ont pris part à une bagarre de masse en Russie alors qu’ils rendaient hommage à Ivan le Terrible.

Deux équipes de 600 personnes ont participé à l’événement appelé Walk the Field qui s’est tenu juste à l’extérieur de Moscou au cours du week-end.

Les deux parties ont échangé des coups dans un étrange hommage à Ivan le Terrible Crédit : Twitter/CyberRealms1

Deux équipes de 600 boxeurs chacune se sont bagarrées pour marquer le 450e anniversaire de la bataille de Molodi Crédit : Twitter/CyberRealms1

Il a marqué le 450e anniversaire de la bataille de Molodi, où les troupes russes dirigées par le prince Mikhail Vorotynsky ont réussi à vaincre une armée de Crimée beaucoup plus importante.

Les côtés ont enfilé des t-shirts jaunes ou noirs et se sont alignés avec les côtés opposés face à face avant de charger et de chanter.

Alors que tous ceux qui ont participé ont reçu une paire de gants, il semble que le casque de protection était facultatif.

Une fois que les deux parties se sont rencontrées, des coups de poing ont été rapidement lancés, bien qu’il ne semble pas y avoir eu de respect des règles de Queensbury, car certains semblaient effectuer des mouvements MMA qui n’auraient été autorisés dans aucun ring de boxe.

Heureusement, le coup de poing n’a duré qu’une minute et ensuite une salve d’applaudissements a éclaté.

Bien que cela se soit terminé rapidement, on pense que l’affrontement a établi un nouveau record du monde pour le plus grand nombre de personnes ayant jamais participé à un combat.

Heureusement, personne n’a été blessé lors de la célébration, qui contraste fortement avec la bataille initiale de Molodi, où au moins environ 30 000 soldats auraient été tués.

La bataille est considérée par les historiens comme un moment clé du règne d’Ivan le Terrible.

Ivan Vassilievitch fut le premier tsar de Russie qui régna de 1547 à 1584.

Il a acquis une réputation redoutable et son surnom après avoir lancé des vagues de purges violentes et de persécutions à travers le pays qui ont été menées par sa garde personnelle, connue sous le nom d’oprichniki.

Lors d’un événement barbare particulier en 1570, il ordonna aux oprichniki de saccager la ville de Novgorod, où il craignait que les nobles ne complotent contre lui.

Certaines estimations évaluent le nombre de morts entre 2 et 3 000 hommes, femmes et enfants dans un massacre qui a duré cinq semaines, d’autres ayant été torturés, souvent attachés à des traîneaux et conduits dans la rivière glaciale Volkhov.