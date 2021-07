Moment Biden est chahuté lors d’un rassemblement en Virginie pour Terry McAuliffe alors que le président se vante d’avoir « fouetté Donald Trump » lors des élections

LE PRÉSIDENT BIDEN a répondu à l’interruption d’un chahuteur avec une certaine fanfaronnade.

« Terry et moi partageons beaucoup de choses en commun – je me suis présenté contre Donald Trump et Terry aussi », a déclaré Biden lors d’une apparition vendredi pour le candidat au poste de gouverneur de Virginie et collègue démocrate Terry McAuliffe. « Et j’ai fouetté Donald Trump en Virginie et Terry aussi. »

Lorsque le président parlait, une voix dans la foule l’a fait s’arrêter alors qu’une série de huées des quelque 500 participants au Lubber Run Park à Arlington a rapidement noyé l’interrupteur.

La personne qui criait pour distraire Biden criait apparemment: « Arrêtez la ligne trois », a rapporté Fox News.

La référence serait un oléoduc de pétrole brut en provenance du Canada construit dans les années 1960 qui reçoit un afflux de 3 milliards de dollars pour remplacer des centaines de kilomètres de canalisations dans le Dakota du Nord, le Minnesota et le Wisconsin, selon le site Web d’Enbridge.

« C’est bon, c’est bon, laissez-le parler », a apaisé Biden après que l’inconnu ait crié et inspiré McAuliffe à applaudir et à sourire.

« Regardez, ce n’est pas un rassemblement de Trump, laissez-le crier, personne n’y prête attention », a déclaré Biden.

Le président a lancé quelques coups à l’adversaire républicain de McAuliffe, Glenn Youngkin, sans dire son nom.

« Je vous dis quoi, le gars contre lequel Terry se présente est un acolyte de Donald Trump.

« Pour de vrai, je veux dire, c’est comme, je ne sais pas d’où viennent ces gars. »

L’apparition de Biden était destinée à collecter des fonds pour le trésor de guerre de McAuliffe après avoir été gouverneur du Commonwealth de 2014 à 2018.

Youngkin, un homme d’affaires formé à la Harvard Business School qui a obtenu l’approbation de Donald Trump, le défie.

« Le premier jour, Glenn apportera au bureau du gouverneur 30 ans d’expérience réussie dans le monde des affaires, pour reconstruire une Virginie meilleure pour tous ceux qui l’appellent chez eux », lit-on sur le site Web de sa campagne. « Il répond à l’appel pour servir sa communauté . «

La course reste serrée avec McAuliffe détenant une avance de quatre points, a rapporté The Hill.

Lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au même poste, McAuliffe a remporté la victoire sur le républicain Ken Cuccinelli de seulement deux points de pourcentage et a été le premier candidat du parti du président en exercice à être élu gouverneur depuis 1973, selon Bloomberg.

