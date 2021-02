CECI est le moment déchirant qu’une « fille démon » qui a décapité sa mère dit à 999: « J’avais la tête de ma mère entre mes mains ».

Jessica Camilleri, 27 ans, a coupé la tête de sa mère Rita lors d’une attaque au couteau frénétique après une dispute avant de laisser sa tête sur un sentier devant leur domicile à Sydney, en Australie, en juillet 2019.

Elle a été reconnue coupable d’homicide involontaire coupable, mais a été innocentée.

Après une audience de condamnation aujourd’hui, l’appel d’urgence inquiétant que le tueur a lancé quelques instants après avoir poignardé sa mère a été libéré.

Pendant l’appel, Camilleri demande que des flics et une ambulance viennent à la maison en raison d’une « situation de vie ou de mort ».

Elle passe le téléphone à un voisin confus avant de reprendre la conversation.

Camilleri a déclaré: « Maman en a assez de moi parce que j’avoue que j’ai été un défi et que c’est ce truc qui dure depuis des mois », a-t-elle déclaré.

«Quoi qu’il en soit, elle en avait assez de moi, elle m’a attrapé par les cheveux et m’a traîné de ma chambre jusqu’à la cuisine.

«Elle a eu un couteau et elle a essayé de me poignarder avec, et j’ai attrapé le couteau et j’ai pensé qu’elle allait me poignarder alors je l’ai poignardée dans le dos.

«Et j’étais tellement excitée par la colère que je n’arrêtais pas de la poignarder, de la poignarder et de la poignarder et je lui ai enlevé la tête.

Elle explique ensuite comment elle a porté la tête coupée de sa mère à un autre voisin.

« J’avais la tête de ma mère dans mes mains, je sais que cela semble insensé, mais je la prenais pour preuve à montrer au voisin », a déclaré Camilleri.

« Dans la lutte, dans la frustration, je ne savais pas ce que je faisais, je lui ai coupé la tête. Je lui ai coupé la tête avec un couteau. »

Camilleri a dit à l’opérateur du 999 qu’elle avait utilisé « environ sept couteaux » pour attaquer sa mère.

Et j’étais tellement échauffé par la colère, j’ai juste continué à la poignarder et à la poignarder et je lui ai enlevé la tête Jessica Camilleri

Dans une déclaration émouvante, la sœur de Camilleri, Kristy Torrisi, a critiqué le tueur « égoïste », news.com.au signalé.

Mme Torrisi a déclaré: «Ma mère m’a été enlevée par les mains égoïstes de ma propre sœur.

« Elle a été tuée et massacrée comme si elle n’était rien, tout cela à cause d’un accès de rage. »

Mme Torrisi a déclaré au tribunal que sa famille avait tenté d’aider Camilleri avec ses problèmes de santé mentale, mais qu’elle avait refusé.

Elle a dit: « Ma mère Rita Camilleri était une femme magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur, elle avait un cœur d’or et mettait toujours les autres avant elle-même, y compris Jessica. »

Jessica Camilleri a été innocentée du meurtre de sa mère en raison de ses antécédents de maladie mentale.

Elle a dit à un psychiatre que ses actions macabres étaient inspirées par des films violents.

Des publications effrayantes sur Facebook faites avant l’acte macabre de juillet 2019 montraient l’obsession de Camilleri pour les films brutaux, y compris le massacre à la tronçonneuse au Texas.

Elle a dit que les films d’horreur tels que Jeepers Creepers étaient ses «films préférés au monde».