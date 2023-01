Moment audacieux quatre commandos ukrainiens anéantissent TOUTE l’unité de soldats russes lors d’un raid nocturne dramatique

C’est le moment où quatre commandos ukrainiens ont anéanti une unité entière de soldats russes lors d’un raid nocturne audacieux.

Des images dramatiques de la ville assiégée de Bakhmut montrent les féroces soldats ukrainiens faisant exploser les troupes de Poutine avec des grenades avant d’ouvrir le feu sur l’unité.

On peut voir les troupes russes se blottir dans ce qui semble être une tranchée

Après avoir fait exploser les troupes avec des grenades, les soldats ukrainiens sont entrés

Les troupes ukrainiennes ont capturé six soldats russes

Les quatre commandos ont exécuté l’opération avec l’aide d’un drone de nuit et du commandant du groupe tactique spécial ukrainien “Adam”.

Les forces ukrainiennes auraient anéanti 15 soldats russes et six autres auraient été capturés.

La vidéo graphique montre le moment où le drone traque un groupe de soldats russes qui semblent blottis dans une tranchée.

On peut entendre le commandant du groupe tactique spécial ukrainien et les soldats sur le terrain discuter du nombre de soldats russes sur le terrain.

On entend alors l’un d’eux dire : “Faut jeter des grenades”.

Les forces ukrainiennes lancent plusieurs grenades dans la tranchée, blessant les soldats russes recroquevillés.

À un moment donné, une grenade atterrit droit sur l’un des soldats.

On peut entendre quelqu’un dire: “Oh, un autre! Il est allé droit dans lui! F ***!

“Son putain de bras s’est arraché.”

L’unité peut être entendue discuter de la façon dont les troupes russes se déplacent toujours malgré les tirs de grenades.

Le commandant dit à ses soldats que “ceux qui sont vivants doivent être emmenés”.

Il demande aux troupes si les soldats russes « reculent toujours ».

Les images du drone montrent ensuite des soldats ukrainiens entrant dans les tranchées – l’un d’entre eux tirant de manière spectaculaire sur une troupe russe à bout portant.

On peut entendre un soldat ukrainien dire : « Il lui a tiré dessus.

Alors que les soldats descendent les tranchées vers le prochain Russe, on peut entendre le commandant ordonner à ses hommes de faire “un coup fatal”.

La vidéo se termine par des images de six soldats russes blessés, qui ont été capturés et les yeux bandés.

Le clip de quatre minutes a été partagé par WarTranslated – un projet visant à créer une archive vidéo pour la guerre en Ukraine.

Dmitri, qui dirige le projet, a déclaré que l’opération audacieuse avait eu lieu dans la ville orientale de Bakhmut.

Il a expliqué: “Bakhmut, quatre soldats des SOF ukrainiens avec l’aide d’un drone de nuit écoutent le commandant du groupe tactique ‘Adam’, lancent des grenades et achèvent à bout portant toute une unité de soldats russes – 15 tués et 6 prisonniers.

“Il n’y a pas eu de pertes de notre côté. Combat de nuit exemplaire, tactique de petit groupe exemplaire.

“Le groupe tactique ‘Adam’ montre une capacité de combat élevée grâce à une gestion compétente, des renseignements et une concentration sur la destruction constante de l’infanterie russe.

“L’expression ‘tuer le coup’ à 03:46 pourrait être interprétée comme un ‘coup de contrôle’ plutôt qu’un coup avec un but spécifique de tuer.

“Le Russe ne bouge pas à ce moment-là et le tir est fait pour s’assurer qu’il ne présente pas de danger.”

L’Ukraine a déclaré que les troupes russes intensifiaient leurs attaques contre les positions ukrainiennes autour de Bakhmut.

Pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé qu’ils formeront des troupes ukrainiennes dans une base de l’Oklahoma sur la façon d’utiliser le système avancé de défense aérienne Patriot que Washington fournit à Kyiv.

Washington a promis une batterie Patriot à l’Ukraine à la fin de l’année dernière pour aider à contrer les attaques aériennes de Moscou.

Cela a marqué une victoire significative pour Kyiv, qui avait poussé à plusieurs reprises les États-Unis pour le système.

“La formation des forces ukrainiennes sur le système de défense aérienne Patriot commencera dès la semaine prochaine à Fort Sill, Oklahoma”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder.

“La formation préparera environ 90 à 100 soldats ukrainiens à exploiter, entretenir et soutenir le système défensif au cours d’un cours de formation qui devrait durer plusieurs mois.

“Une fois déployé, le Patriot (…) contribuera aux capacités de défense aérienne de l’Ukraine et fournira une autre capacité au peuple ukrainien pour se défendre contre les assauts aériens en cours de la Russie.

Les défenses aériennes ont joué un rôle clé en protégeant l’Ukraine des frappes et en empêchant les forces de Moscou de prendre le contrôle du ciel.

Au cours de la dernière journée, les forces russes ont lancé huit missiles et 31 frappes aériennes, effectué 63 attaques à la roquette et frappé les villes de Kharkiv, Kherson, Kramatorsk et Ochakiv, a indiqué l’Ukraine.

La Grande-Bretagne a déclaré que la Russie avait très probablement capturé la majeure partie d’une ville minière dans l’est du pays.

Le vice-ministre ukrainien de la Défense a déclaré que les forces de Kyiv résistaient toujours dans la ville minière de sel de l’est de Soledar malgré une attaque russe massive.

Si la Russie capture la ville, ce serait le gain le plus substantiel depuis une série de retraites humiliantes tout au long de la seconde moitié de l’année dernière.