Moment atroce : une strip-teaseuse « ivre » « essaie de SÉDUIRE » un flic qui l’arrête suite à un accident et lui dit « tasez-moi, c’est pervers »

Des images CHOQUANTES ont capturé le moment gênant où une strip-teaseuse tente de séduire un policier après avoir été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée de conduire en état d’ébriété.

Grace Spoonamore, 20 ans, a été arrêtée en avril après avoir prétendument percuté une autre voiture et couru à toute vitesse devant un policier.

Les images de la caméra de tableau de bord Cringey de l’arrestation montrent la strip-teaseuse tentant de séduire le flic, lui disant même de la taser car elle « aime ça pervers ».

La femme, originaire de Géorgie, semble visiblement ivre alors que la police de l’Ohio l’arrête lors du contrôle routier avec délit de fuite.

Alors que l’officier lui demande si elle a quelque chose sur elle, elle rit et répond effrontément « Fouillez-moi très vite ».

Lorsqu’on lui demande plus tard de monter dans la voiture de police, elle l’appelle « bel homme » et suggère plus tard qu’il a visité le club de strip-tease dans lequel elle travaille.

La femme de 20 ans conduisait une Buick bleue qui est revenue avec des mandats d’arrêt pour crime, rapporte MailOnline.

Le policier Demedal l’a vue accélérer à un feu vert et percuter une autre voiture, il l’a donc suivie alors qu’elle semblait s’enfuir.

Après que le flic ait réussi à la signaler, elle semblait confuse, avec des yeux injectés de sang et des difficultés d’élocution.

Dans les images choquantes de la caméra de tableau de bord, elle nie être sous influence avant d’admettre plus tard avoir bu « deux doubles » de tequila chez des amis.

Elle dit plus tard au deuxième officier intervenant, Dugan, qu’elle avait en fait bu trois doubles, en six verres.

Alors que Spoonamore semble de plus en plus agitée, elle dit aux deux policiers de Brunswick qu’elle travaille dans un club de strip-tease.

Lorsque l’agent Demedal demande « Où est-ce? », elle répond « Ne fais pas l’idiot avec moi, tu sais ».

À un moment donné au cours de cette interaction bizarre, Spoonamore rit en demandant aux flics de la laisser sortir de la voiture.

« Je n’aime pas te parler entre ces barreaux, puis-je te parler en personne ? »

Au cours de cette étrange interaction, Spoonamore aurait également craché au visage de Dugan, bien que le moment n’ait pas été filmé.

Une amie de Spoonamore apparaît également pendant le clip de 15 minutes, inquiète pour sa sécurité.

Les flics lui disent que son amie « ira en prison », après la conduite en état d’ébriété, le délit de fuite et l’agression contre un policier.

Finalement, le jeune homme de 20 ans est emmené dans un commissariat de police local et menace même de « chier » sur le visage des policiers, mais seulement s’il « aime ça ».

Plus tard, elle fait pipi dans son pantalon à l’arrière de la voiture de police, disant aux policiers qu’elle « ne pouvait pas s’en empêcher ».

Après avoir été placée en garde à vue et vue en train d’attendre de prendre sa photo, elle semble porter le flirt maladroit à un autre niveau.

Elle se dirige vers le flic pour lui demander de rester sur place et lui dit : « Tu veux me taser ? Fais-le. J’aime ça. J’aime ça coquin ».

Alors que la femme est emmenée du poste et ramenée dans une voiture de patrouille, elle se met à crier et à pleurer et à prétendre qu’ils vont la violer.

On l’entend crier « Tu vas me violer, arrête d’essayer de me violer ! »

La vidéo bizarre se termine avec Spoonamore et Demedal dans la voiture de patrouille en route vers l’hôpital alors qu’elle continue de pleurer.

Elle a finalement été arrêtée pour excès de vitesse, conduite sous influence, entrave aux activités officielles et simple agression contre un policier.

Les archives judiciaires du comté de Medina montrent qu’elle a été accusée d’au moins un chef de harcèlement avec une substance corporelle, peut-être pour avoir craché sur le policier.

Elle doit comparaître devant le tribunal le 18 septembre pour la phase préliminaire tandis que son procès pénal doit commencer le 2 octobre à Brunswick.

