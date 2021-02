PARLEZ des opposés polaires! Un pingouin rencontre un ours polaire lors d’une visite du zoo avec ses copains.

Bear Kali, originaire de l’Arctique, a regardé à travers la paroi vitrée de sa piscine son visiteur, qui est originaire de l’Antarctique.

Sept manchots ont reçu une «excursion sur le terrain» au zoo de St Louis dans le Missouri, aux États-Unis, et sont également apparus sur les grizzlis Huck et Finley.

Le zoo a déclaré: «Grâce à la coopération de nos équipes de soins aux oiseaux et aux animaux carnivores, nos pingouins ont pu se rapprocher pour voir les ours polaires et les grizzlis.

«Les pingouins se sont approchés volontiers, et les ours curieux sont venus les saluer.

«Ils se sont tous vraiment amusés.»

