Moment adorable où la Garde du Roi enfreint le protocole pour permettre à l’homme de caresser un cheval – alors que le fan de Royal est ravi

C’est le moment adorable où un garde royal a enfreint le protocole pour permettre à un homme ravi de caresser son cheval.

Les gardes, qui ont juré de protéger l’entrée officielle du palais Saint-James et du palais de Buckingham, sont connus pour ne gêner personne.

Des images réconfortantes montrent le jeune homme debout à côté du cheval Crédit : YouTube

Mais la Garde du Roi a rompu le protocole pour se rapprocher du visiteur poli. Crédit : YouTube

La Garde du Roi s’avança pour que le jeune homme puisse toucher le cheval Crédit : YouTube

Des images réconfortantes montrent un jeune homme s’approchant du garde et de son cheval pour une photo.

On peut voir l’homme sympathique vouloir caresser le cheval mais il respectait les règles et gardait ses distances.

Ce qui a suivi a été décrit comme un « moment précieux » où la Garde du Roi a abandonné les règles pendant une seconde seulement.

Bien qu’il soit réputé pour rester immobile et silencieux, le soldat se dirige vers l’homme et contribue à créer l’image parfaite.

Lorsque le jeune homme réalisa ce qui se passait, il fut submergé d’enthousiasme à l’idée de voir le cheval de plus près.

L’incroyable vidéo était sous-titrée : « Quel moment gentil et inestimable de la part de King’s Guard envers un adolescent !

« Le garde a regardé et a vu l’homme et a déplacé le cheval vers lui et quand l’homme a eu fini et a voulu partir, il a répété ‘Bye Bye’ au garde.

« Quel moment précieux à observer. »

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à accéder à la section des commentaires et ont loué l’interaction.

Une personne a écrit : « Quel gentil jeune homme. J’ai adoré observer son enthousiasme. Merci au soldat d’être si gentil. »

Tandis qu’un autre écrivait : « Merci d’avoir partagé ce moment ! Merci au gardien et pour votre bienveillance envers le jeune homme.

« Vous avez reconnu son caractère unique et avez répondu avec tant de compassion !

« Quel moment lumineux dans ma journée – grâce à vous tous ! »

La Garde du Roi est postée à l’extérieur au Horse Guards Parade de 10h à 16h chaque jour.

Cela se produit alors qu’un petit garçon a été ravi lorsque la garde royale a rompu le protocole pour l’accueillir au palais St James.

Frank, obsédé par les soldats, a incroyablement mérité un signe de tête de la part des troupes impassibles après les avoir regardées avec admiration alors qu’elles marchaient à l’unisson.

Et dans une autre vidéo réconfortante, un soignant a été laissé en larmes après qu’un garde royal ait cédé aux règles pour poser pour une photo avec un homme trisomique.