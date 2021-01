Des images adorables montrent un panda mâle roulant dans la neige fraîche au zoo d’Édimbourg.

Neil Gordon, d’Edimbourg, a pris la jolie vidéo lors d’une visite la semaine dernière et l’a publiée sur ses réseaux sociaux.

Les images montrent Yang Guang – l’un des deux pandas géants au zoo d’Édimbourg – profitant des conditions hivernales et roulant sur le dos sur une pente.

Il y a deux pandas géants au zoo d’Édimbourg maintenant fermé – Yang Guang et Tian Tian.

Yang Guang signifie Soleil en mandarin tandis que Tian Tian signifie Sweetie. Les deux sont les seuls pandas géants du Royaume-Uni et sont au Royaume-Uni avec un prêt de 10 ans de la Chine.

Cependant, il y a eu des avertissements selon lesquels la paire pourrait être renvoyée en Chine l’année prochaine en raison d’une crise de financement.

La Royal Zoological Society of Scotland, qui gère à la fois le zoo d’Édimbourg et le Highland Wildlife Park, a été confrontée à d’énormes pressions financières lorsqu’elle a été contrainte de fermer pendant trois mois pendant l’été.

Coût d’environ 1 million de livres sterling par an pour louer le couple d’accouplement – la femme Tian Tian et le mâle Yang Guang – le directeur général de la société David Field a déclaré que l’organisme de bienfaisance devra « envisager sérieusement toutes les économies potentielles », y compris leur contrat de panda géant.

M. Field a déclaré: « La fermeture du zoo d’Édimbourg et du Highland Wildlife Park pendant trois mois en raison de Covid-19 a eu un impact financier énorme sur notre organisation caritative, car la plupart de nos revenus proviennent de nos visiteurs.

Les deux pandas accouplés vivant actuellement au zoo d’Édimbourg pourraient être renvoyés en Chine l’année prochaine alors que le zoo est confronté à des pressions financières. Sur la photo: Tian Tian, ​​la femelle panda dans son enclos

« Bien que nos parcs soient à nouveau ouverts, nous avons perdu environ 2 millions de livres sterling l’année dernière et il semble certain que les restrictions, la distanciation sociale et les limites de notre nombre de visiteurs continueront pendant un certain temps, ce qui réduira également nos revenus.

« Nous avons fait tout notre possible pour protéger notre organisme de bienfaisance en contractant un prêt du gouvernement, en congédiant le personnel si possible, en procédant à des licenciements si nécessaire et en lançant un appel de collecte de fonds.

«Le soutien que nous avons reçu de nos membres et des amoureux des animaux a contribué à garder nos portes ouvertes et nous en sommes extrêmement reconnaissants.

La pandémie de coronavirus a fait des ravages sur la Royal Zoological Society of Scotland, qui gère à la fois le zoo d’Édimbourg et le Highland Wildlife Park. Sur la photo: panda mâle Yang Guang

Le zoo n’était pas éligible au fonds zoos du gouvernement, qui était destiné aux petits zoos.

Neil, qui a pris les images, a déclaré: « J’ai pris ces photos et vidéos au zoo d’Édimbourg de Yang Guang en profitant au maximum de la neige le 2 janvier 2021.

« Malheureusement, le directeur général du RZSS a déclaré il y a quelques jours qu’en raison de l’impact du covid-19 sur les revenus cette année, les pandas pourraient devoir retourner en Chine l’année prochaine en raison des frais de conservation. »