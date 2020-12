La police du Nevada a publié des images de la caméra corporelle lors de la fusillade mortelle du mois dernier qui a laissé un « toxicomane » armé et son otage de 12 ans morts, quelques instants après le meurtre de la mère du garçon et de sa femme de ménage.

Le tireur, Jason Neo Bourne, âgé de 38 ans, a été mortellement abattu par la police au Douglas à Stonelake Apartments, à Henderson, le 3 novembre.

La police a rencontré Bourne alors qu’il tenait en otage Joseph Hawatmeh, 12 ans, dans une voiture avec une arme contre la tête du garçon.

Quelques instants auparavant, Bourne avait abattu la mère de Joseph, Diana Hawatmeh, 39 ans, et leur gouvernante Veronica Muniz, 33 ans, à la suite d’une « brève altercation ».

Après avoir refusé de coopérer avec la police, Bourne aurait ensuite tiré sur Joseph, incitant sept agents à riposter.

Bourne et Joseph ont été déclarés morts sur les lieux.

Le département de police de Henderson a refusé de préciser si l’une des balles de l’agent avait touché Joseph.

Le chef adjoint de la police de Henderson, David Burns, a déclaré que les preuves indiquent que «ce sont les actions du suspect qui ont causé la mort de l’enfant».

Il a ajouté que «les agents n’ont pas pu sauver le mineur avant qu’il ne succombe aux blessures infligées par Bourne».

Quelques minutes avant l’échange fatal de coups de feu, Bourne aurait appelé le 911 alors que la police le recherchait, disant aux répartiteurs qu’il était « du futur » et que son nom était Bane, un supervillain de l’univers de Batman.

Il a dit froidement aux répartiteurs qu’il «faisait un film» et que lui et Hawatmeh voulaient un hélicoptère – «un gros hélicoptère», ajoutant que «Joseph avait peur».

Des images de Bodycam publiées par la police de Las Vegas ont révélé le moment où les agents ont abattu le tireur de 38 ans Jason Neo Bourne à Henderson le mois dernier

Diana Hawatmeh, 39 ans (deuxième à droite) et son fils de 12 ans, Joseph (à l’avant et au centre), ont été abattus lors d’un incident impliquant leur voisin et la police au Nevada. La fille de 16 ans de la femme, Yasmeen (extrême droite), a été blessée dans la fusillade

Bourne avait retenu le garçon en otage dans sa Cadillac (voir ci-dessus) avant la fusillade mortelle. Bourne était assis dans le siège du conducteur et le garçon était à côté de lui, a déclaré le chef Burns

La police a été appelée pour la première fois dans le complexe d’appartements vers 11 heures le 3 novembre après qu’un voisin a déclaré avoir entendu des coups de feu.

Veronica Muniz, 33 ans, a été identifiée comme la femme de ménage de la famille, a également été abattue par Bourne

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé Muniz et Hawatmeh morts dans un appartement avec des blessures par balle à la tête.

La police a également retrouvé une jeune fille de 16 ans blessée par balle. Les membres de la famille ont plus tard révélé au Review Journal que la victime adolescente était la fille de Diane Hawatmeh, Yasmeen, qui avait survécu.

Burns a révélé mercredi que Bourne, qui vivait dans l’appartement au-dessus des Hawatmehs, avait enfoncé la porte de leur maison et forcé son chemin à l’intérieur, peu de temps après avoir partagé une « brève interaction » avec les victimes.

Des rapports suggéraient le mois dernier que Bourne était un « toxicomane » et une enquête préliminaire a révélé qu’il avait poursuivi le massacre parce qu’il pensait que la famille Hawatmeh avait déposé une plainte contre lui pour abus de drogue présumé.

Le département de police de Henderson a refusé de confirmer ou de nier publiquement les rapports, insistant sur le fait que les motifs de Bourne n’ont pas encore été déterminés.

Alors que les agents cherchaient Bourne, il a appelé le 911 en disant aux répartiteurs qu’il venait du futur et qu’il venait de tuer quelqu’un.

« Je veux me présenter », a déclaré Bourne lors de l’appel, ajoutant que son nom était Bane, un méchant de Batman. Il a dit qu’il tournait un film et a dit à la police qu’il voulait un hélicoptère.

Bourne a alors dit aux répartiteurs qu’il tenait Joseph en otage, mais qu’il ne voulait pas blesser le garçon. Mais lorsqu’on lui a demandé son emplacement, il a dit à Joseph de leur dire.

« Si vous vous trompez d’adresse, je dois vous tuer », entend Bourne dire au garçon lors de l’appel enregistré, a déclaré la police.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé Muniz et Hawatmeh morts dans un appartement avec des blessures par balle à la tête. La Cadillac de Bourne est montrée dans l’image ci-dessus

Des agents de police de Henderson et des véhicules SWAT sont présentés sur les lieux de la fusillade mortelle dans le complexe d’appartements du Nevada

Diana a travaillé comme enseignante suppléante à la Saint John the Baptist Middle School de l’Utah. Elle était également instructrice et entrepreneure de Zumba

Les agents ont été dirigés vers la Cadillac Escalade du suspect garée dans le complexe d’appartements. Bourne était assis dans le siège du conducteur et le garçon était à côté de lui, a déclaré le chef Burns.

Avant l’échange fatal de coups de feu, Bourne aurait appelé la police alors qu’ils le recherchaient, leur disant qu’il était « du futur » et que son nom était Bane, un supervillain de l’univers de Batman (voir ci-dessus)

Bourne, qui était toujours au téléphone avec le répartiteur, a pointé son arme sur le garçon et a refusé de baisser sa fenêtre ou d’interagir avec les agents, selon la police.

Des images de Bodycam publiées par le département mercredi montrent un officier visant un fusil sur la voiture, criant que Bourne « pointe » son arme.

«Prends le coup si tu l’as, mais ne frappe pas ça…» on entend une femme dire hors du cadre, avec sa peine puis brusquement interrompue par le coup de fusil de l’officier.

Alors que les balles retentissent, une voix masculine se fait entendre crier «Il y a un enfant dans la voiture» d’ailleurs dans le complexe d’appartements.

La police a sorti l’enfant de la voiture et a tenté la RCR, mais il a été déclaré mort sur les lieux avec Bourne.

Bourne est décédé des suites de plusieurs blessures par balle. Joseph, quant à lui, est mort de blessures par balle à la tête et à la poitrine, selon les coroners. Les deux décès ont été déclarés homicides.

Au total, sept officiers ont ouvert le feu pendant la fusillade, a déclaré mercredi Burns.

Ils ont été identifiés par le ministère comme étant Jesse Hehn, James Pendleton, Philip Duffy, Brett Anderson, Jesse Lujan, Seth Price et Luis Amezcua.

Tous ont été placés en congé administratif payé de routine pendant que le département enquête sur la fusillade.

Des images de Bodycam publiées par le département mercredi montrent un officier visant un fusil sur la voiture, criant que Bourne « pointe » son arme

Des agents de police de Henderson sont montrés sur les lieux d’une fusillade mortelle dans un complexe d’appartements à Henderson, Nevada.Mardi 3 novembre 2020

Des proches et amis des Hawatmehs ont déclaré que Diana et sa famille partageaient leur temps entre Sandy, Utah et Henderson, Nevada

Des proches et des amis des Hawatmehs ont déclaré que Diana et sa famille partageaient leur temps entre Sandy, Utah et Henderson, Nevada.

Diana a travaillé comme enseignante suppléante à la Saint John the Baptist Middle School dans l’Utah, où son fils, connu de ses proches sous le nom de JoJo, était en septième année.

Elle était également instructrice et entrepreneure de Zumba.

Selon une lettre, la communauté du centre catholique Skaggs, où Diana était un membre actif, son mari et son fils aîné, Layth, n’étaient pas impliqués dans la fusillade au Nevada.

Lors d’une veillée à Draper, dans l’Utah, le mois dernier, quelque 200 amis et membres de la communauté ont pleuré et prié pour les victimes.

«Elle était unique en son genre. Elle était spéciale. Elle était gracieuse. Elle était élégante. Elle était gentille, si gentille », a déclaré à Fox 13 l’amie proche de Diana, Mary Ann Horn.

Galey Colosimo, directeur du lycée catholique Juan Diego, a décrit la fusillade qui a coûté la vie à Diana et à Joseph Hawatmeh comme un «coup de poing» et une «tragédie aux proportions incalculables».

« C’était une femme pleine de foi, une mère et une épouse très axée sur la famille », a-t-il déclaré à Deseret News à propos de la mère mariée de trois enfants, « très vive, très amusante et pleine d’énergie, une belle femme ».

Felicia Frakes, secrétaire de l’école intermédiaire Saint John The Baptist, a déclaré que Joseph aimait le théâtre et participait aux pièces de théâtre de l’école, tandis que sa sœur, qui est junior à l’école secondaire catholique Juan Diego, chantait dans la chorale et jouait au volleyball.