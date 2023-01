Moment à couper le souffle, une tornade géante « trombes terrestres » surplombe le paysage désertique dans une vidéo dramatique

C’est le moment à couper le souffle où une tornade géante “de trombe” a été vue dominant le désert en Arabie Saoudite.

La tornade terrifiante a commencé comme un mince entonnoir, mais s’est rapidement transformée en une tornade en forme de sablier à mesure qu’elle gagnait en force.

La tornade terrifiante a commencé comme un mince entonnoir

Il s’est rapidement transformé en une force plus grande en forme de sablier à mesure qu’il gagnait en force

Des images dramatiques montrent la trombe aspirant la poussière vers le ciel alors qu’une légère bruine tombait sur la ville de Duba.

Le travailleur Angelito Luna a déclaré: “C’est la première fois que je vois une tornade aussi importante en Arabie.

“Il tournait si rapidement.”

Le phénomène rare s’est finalement dissipé en un nuage de poussière en quelques minutes.

Les autorités de plusieurs pays du Golfe, dont l’Arabie saoudite, ont émis des avertissements météorologiques pour des pluies torrentielles dans la région généralement stérile.

Les trombes terrestres – également connues sous le nom de tornades non supercellulaires – ont un entonnoir étroit en forme de corde et se forment alors que les nuages ​​​​d’orage continuent de croître.

Ils ressemblent aux trombes marines – mais ils se produisent sur la terre – et disparaissent beaucoup plus rapidement que les tornades supercellulaires.

Elles sont également plus faibles que les tornades supercellulaires – qui proviennent d’orages violents et sont beaucoup plus destructrices.

Les tornades Landspout se forment également lorsque l’air est aspiré dans une tempête depuis le niveau du sol – tandis que les tornades supercellulaires se forment à partir d’orages supercellulaires en rotation.

Mais les deux types de tornades peuvent apporter de forts vents destructeurs.

En 2020, une tornade massive a balayé Al Jawf en Arabie saoudite – les météorologues la décrivant comme l’une des plus importantes à avoir jamais frappé le pays.

L’incroyable tornade s’est formée au milieu du désert.

Des images époustouflantes ont montré le “diable de la poussière” se déplaçant lentement à travers le paysage.

Cela survient après qu’un énorme tornade a frappé le Qatar le mois dernier, avec des images dramatiques montrant les nuages ​​​​d’orage noirs en forme de spirale atterrissant dans le pays désertique.

Il a atterri à Ras Laffan Industrial City, à environ 80 km au nord de Doha, la capitale du Qatar.

Le département de météorologie du Qatar a partagé des images d’averses et de puissants orages de grêle dans la ville.

Les tornades sont extrêmement rares au Qatar, qui, selon le World Risk Index, a le niveau de menace de catastrophes naturelles le plus bas de tous les pays du monde.