Moment à couper le souffle, un homme plonge avec un «requin inoffensif» puis panique en craignant qu’il ne s’agisse en fait d’un GRAND BLANC

Des images à couper le souffle montrent un homme plongeant dans l’océan pour nager avec un requin pèlerin avant de paniquer en réalisant qu’il pourrait s’agir d’un grand blanc.

La vidéo montre la nageoire d’un gros poisson se déplaçant au-dessus de la surface de l’eau alors qu’un homme se tient sur un bateau en train de regarder avant de plonger.

Des images montrent un homme plongeant dans l’océan pour nager avec ce qu’il pense être un requin pèlerin

Le requin vu nager devant le bateau

On entend l’homme derrière la caméra dire : « Ce n’est pas un requin pèlerin »

Le clip a suscité la peur et l’étonnement après avoir été partagé en ligne.

Le poisson monstre est alors vu se débattre avant de se baisser sous l’eau, et l’homme est entendu dire: « C’était une mauvaise idée. »

Il se retourne ensuite et essaie de nager en arrière alors que quelqu’un derrière la caméra crie : « Remontez sur le bateau ! »

Le caméraman tente de suivre le requin avec la caméra alors qu’on entend l’homme dans l’eau crier : « Ah ! Je l’ai touché ! Oh putain. »

Le requin tourne en rond et passe près du bateau sous la surface de l’eau.

On entend le caméraman dire : « Mec c’est un Gr… », avant de paraître mieux penser à finir la phrase.

Au lieu de cela, il dit: « Ce n’est pas un mec de requin pèlerin. »

Son ami peut alors être entendu crier alors qu’il remonte sur le bateau.

Certains utilisateurs ont déclaré que le pèlerin et les grands requins blancs sont souvent confondus, et que l’énorme poisson dans les images pourrait en fait être un requin pèlerin.

Les requins pèlerins sont l’une des plus grandes espèces de requins, mais ils se déplacent lentement et sont généralement tolérants envers les plongeurs, tandis que les grands blancs peuvent être beaucoup plus agressifs et dangereux pour les humains.

D’autres utilisateurs ont déclaré que plonger n’était peut-être pas la meilleure idée, quelle que soit l’espèce de requin.

« Qui voit un aileron de requin et saute dans l’eau ? » a écrit un utilisateur.

« Bon sang, ça m’a rendu anxieux », a déclaré un autre.

« C’est ma pire peur, présentée dans une vidéo. Certes, je n’aurais jamais quitté le bateau pour commencer… »

Un troisième a écrit : « C’est honnêtement la vidéo la plus effrayante que je pense avoir jamais vue. »

L’homme vu baisser la tête sous la surface pour regarder le requin

Les requins pèlerins ne sont généralement pas considérés comme une menace pour les humains Crédit : Robert Harding Imagerie mondiale – Getty

Les grands requins blancs peuvent être beaucoup plus dangereux Crédit : Getty Images – Getty