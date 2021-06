Moment à couper le souffle, un couple aperçoit SHARK au large de la côte du Dorset avant de «nager frénétiquement pour sa vie»

Un couple TERRIFIÉ que nous avons quitté craignant pour leur vie après avoir repéré un REQUIN juste au large d’une plage britannique.

Joe O’Connor, 29 ans, profitait d’une baignade en début de soirée avec sa petite amie Carmen, 27 ans, entre Boscombe et Bournemouth Pier, dans le Dorset, lorsqu’ils ont vu la bête.

On pense que le requin mesurait environ deux mètres de long

Joe et Carmen ont été choqués de voir la bête nager à leurs côtés

Le couple venait de déménager dans la région depuis Londres et a été horrifié lorsqu’ils ont repéré les nageoires dans l’eau.

Joe a déclaré au Sun: «Nous étions en train de jouer dans l’eau, profitant du soleil lorsque ma petite amie a repéré la nageoire dans l’eau.

«Elle a regardé en criant Mary, j’ai pensé qu’elle plaisantait au début et qu’elle me tirait la jambe, mais j’avais vraiment tort.

« Au début, je ne pouvais pas vraiment y croire, je ne pensais pas que c’était réel, cela aurait pu être un rocher ou quelque chose comme ça.

« Quand j’ai réalisé ce que c’était, mon estomac s’est retourné, c’était comme un film d’horreur.

« Ce n’était qu’à environ deux mètres de nous, et ma petite amie est sortie tout droit de l’eau dès qu’elle a réalisé de quoi il s’agissait.

Il a été repéré sur la plage de Bournemouth la semaine dernière Crédit : google maps

On pense que le requin aurait pu être un tope Crédit : Joe O’Connor

« Toute l’agitation a provoqué une petite foule, et quelques enfants ont juré qu’ils avaient vu un aileron beaucoup plus grand plus loin dans l’eau. »

Heureusement, le couple a réussi à sortir de l’eau périlleuse avant de saisir une vidéo rapide de la bête avant qu’elle ne s’envole.

Bien que non confirmé, on pense que le requin, qui faisait environ un mètre et demi de long, aurait pu être une toupie.

Les topes sont communs en Grande-Bretagne, mais ils n’étaient pas connus auparavant pour attaquer les humains.

Joe a ajouté : « La chose vraiment étrange, c’est qu’il semblait nous suivre, car au moment où je suis revenu avec mon appareil photo, il avait nagé encore plus près du rivage.

«Je suis retourné pour voir de plus près, mais ma petite amie n’était pas si sûre. C’était vraiment incroyable, même si effrayant.

L’incident survient après qu’un pêcheur a été ensanglanté et bandé après avoir été mordu par un requin – au large de West Sussex.

Des Butler, 51 ans, était avec son ami Alan Baldwin, 56 ans, lorsqu’ils ont atterri à 6 pieds de haut à quelques kilomètres de Littlehampton.

Alors qu’ils tentaient de le décrocher, le requin se retourna et serra ses dents acérées comme des rasoirs sur le mollet de Des.

Ils l’ont lutté par-dessus bord avant qu’Alan n’ait une trousse de premiers soins et panse la blessure. Après un retour rapide au port et une visite à l’hôpital pour avoir des points de suture à la jambe, Des a insisté sur le fait qu’il ne serait pas rebuté par la pêche en mer.

Il a dit: « Je serai de retour là-bas, peut-être avec un bateau plus gros comme ils l’ont dit à Jaws. »