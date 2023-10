C’est le moment à couper le souffle que les sauveteurs ont dû escalader une grande roue pour sauver les passagers laissés en suspens dans les airs.

Les spectateurs ont été horrifiés après que deux des voitures à bord du manège se soient renversées mercredi lors du festival Navratri Mela en Inde.

La grande roue géante du festival Navratri Mela à New Delhi a soudainement cessé de fonctionner Crédit : CEN

L’un de ses wagons s’est renversé et a laissé les passagers suspendus dans les airs. Crédit : CEN

Des images à couper le souffle montrent des personnes escaladant la structure géante pour tenter de sauver les victimes. Crédit : CEN

Le trajet s’est ensuite complètement arrêté vers 22h15 alors que les célébrations annuelles avaient lieu dans le quartier de Narela à New Delhi.

Cependant, les secours officiels n’ont eu lieu que 30 à 40 minutes plus tard, laissant un certain nombre d’hommes risquer leur vie et grimper sur la structure élevée.

Des images déchirantes de l’épreuve sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, où les assistants étaient à deux doigts d’une mort imminente.

Une cabine dans les images semblait dangereusement de travers alors que les hommes grimpant sur le cadre du manège effectuaient soigneusement le sauvetage.

On pouvait également voir des passagers descendre la grande roue pour tenter de se mettre en sécurité.

Mais, miraculeusement, personne n’a été blessé.

Les rapports locaux révèlent que 20 personnes, dont 12 femmes et quatre enfants, ont été secourues.

Selon le DCP Ravi Kumar Singh, ils ont été « évacués en toute sécurité et sont repartis immédiatement » après l’incident.

L’officier de police de Delhi a également déclaré qu’une action en justice serait engagée contre les organisateurs.

« Nous étudions plus en détail l’incident », a-t-il déclaré, ajoutant que la grande roue avait cessé de fonctionner en raison d’un dysfonctionnement technique.

Un porte-parole a déclaré : « Tout le monde a été secouru en toute sécurité. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre l’organisateur. Nous étudions plus en détail l’incident. »

Le festival Navratri Mela est un événement hindou post-mousson également connu sous le nom de Neuf Nuits, observé en l’honneur de la déesse Durga.

Ce n’est pas le seul incident dangereux impliquant des grandes roues en Inde ces derniers temps, avec une fille qui s’est coincé les cheveux dans le manège le mois dernier.

Des images terrifiantes montrent la victime incapable de bouger d’un pouce alors que tous ses cheveux étaient tirés par la tige.

Ailleurs, trois amateurs de sensations fortes, dont une fillette de dix ans, ont été laissés dans un état critique après avoir été envoyés s’envoler d’un manège en rotation.

Les passagers à bord ont été éjectés de leur siège suite à un dysfonctionnement des barres de sécurité au salon Ducasse en Belgique.