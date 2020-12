Les images mordantes montrent le moment où un train de 40 km / h évite de peu de labourer deux voitures à un passage à niveau d’une demi-seconde – après que des feuilles sur la ligne aient fait lever les barrières trop tôt.

Deux voitures peuvent être vues en train de traverser le passage à niveau de Norwich Road, près de New Rackheath, Norfolk à l’approche d’un train.

Le conducteur du train à l’esprit vif a claqué sur le frein d’urgence en voyant les voitures – mais n’a réussi à éviter de heurter l’arrière de la deuxième voiture qu’en moins d’une demi-seconde.

Le train qui allait de Norwich à Sheringham a évité la collision avant 20 heures le 24 novembre 2019.

Une enquête menée par la Direction des enquêtes sur les accidents ferroviaires (RAIB) a révélé que de fortes chutes de feuilles sur la ligne avaient perturbé l’équipement du passage à niveau, déclenchant le signal.

Et la RAIB a maintenant fait trois recommandations à Network Rail, propriétaire de la ligne, concernant la planification du traitement automnal des têtes de train, des conseils sur l’introduction de nouveaux trains et le contrôle de la configuration des équipements de signalisation.

La RAIB a également félicité le conducteur du train – un conducteur stagiaire supervisé par un moniteur de conduite expérimenté – pour avoir réussi à éviter un «accident grave».

Le rapport se lit comme suit: «La manière dont le train a été conduit n’a pas été à l’origine de l’accident.

« Le train était conduit par un chauffeur stagiaire qui était employé par Greater Anglia depuis février 2019.

« Le chauffeur était supervisé par un chauffeur instructeur qui était chauffeur du Grand Anglia depuis 2006.

«La RAIB reconnaît qu’en réalisant ce qui se passait et en appliquant rapidement le frein d’urgence, l’équipe du train a pu éviter un accident grave.

«L’incident s’est produit environ trois heures après le crépuscule, alors que le temps était sec et que la température de l’air était d’environ 10 ° C.

«Il y avait eu du brouillard et de la brume plus tôt dans la journée, et de légères pluies la veille.

«La météo dans les 48 heures précédant l’incident peut avoir été un facteur de l’incident.»

Le rapport détaille ensuite trois recommandations adressées à Network Rail, ainsi que deux points d’apprentissage de l’incident.

La première recommandation est que Network Rail examine et actualise ses processus concernant le traitement automnal des têtes de ligne.

Les équipes responsables doivent être informées et prendre en compte les modifications du matériel roulant survenues ou susceptibles de se produire depuis le début de l’automne précédent et susceptibles d’affecter l’interface roue-rail.

La deuxième recommandation est que Network Rail devrait fournir des orientations supplémentaires concernant la compatibilité technique entre les véhicules et l’infrastructure.

Cela devrait inclure de s’assurer que les caractéristiques de l’interface roue-rail sont conformes aux normes pertinentes.

Et la troisième recommandation est que Network Rail devrait revoir et améliorer ses processus de gestion de la configuration des équipements de signalisation.

Les deux points à retenir sont que le personnel de Network Rail qui croit ou soupçonne que la contamination du champignon a causé une défaillance de signalisation ou de passage à niveau doit toujours prélever et conserver des échantillons de contamination pour analyse.

Et le second est que cet incident a mis en évidence la nécessité pour les concepteurs de signalisation et les approbateurs d’identifier toute variation par rapport aux normes et aux conceptions typiques.

Simon French, inspecteur en chef des accidents ferroviaires, a déclaré: «Trop souvent, l’interaction entre les usagers de la route et la voie ferrée aux passages à niveau entraîne des incidents et des accidents.

«Dans de nombreux cas, les actions de l’usager de la route en sont la cause immédiate.

Mais dans cet événement alarmant, des carences dans le fonctionnement du matériel ferroviaire ont mis deux conducteurs de voitures et les personnes à bord d’un train de voyageurs, en danger mortel sans leur faute.

« Notre enquête a révélé que l’installation au passage à niveau de Norwich Road était une pièce d’ingénierie médiocre qui était utilisée depuis plusieurs années, et seule la chance avait auparavant empêché un accident.

«Un changement de type de train empruntant la ligne a révélé une faiblesse dans la configuration de l’équipement de contrôle électronique du passage à niveau.

«Cela signifiait que le système a perdu de vue le train qui approchait et a ordonné aux barrières de s’élever.

« Les leçons tirées de l’essai de l’équipement de passage à niveau dans d’autres endroits et des incidents impliquant le même équipement en service n’avaient pas été appliquées au passage à niveau de Norwich Road.

«Il est important que l’industrie ferroviaire apprenne de cet incident et s’assure qu’elle dispose de processus efficaces pour transférer ces connaissances là où elles sont nécessaires.