Moment à couper le souffle Des combattants britanniques, américains, canadiens, irlandais et australiens prennent d’assaut les tranchées de la ligne de front, tuant 22 Russes

Par Chris Jewers





Partagez ou commentez cet article :

De nouvelles images à couper le souffle sur le champ de bataille ont capturé le moment où une unité composée de combattants étrangers anglophones a « tué 22 soldats russes » alors qu’ils prenaient d’assaut une tranchée en Ukraine.

L’unité, composée de soldats ukrainiens ainsi que de Britanniques, Américains, Canadiens, Irlandais et Australiens, a été la cible d’intenses bombardements de drones alors qu’elle accomplissait sa mission visant à capturer un emplacement tactiquement « dominant » près d’Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine.

Des images de l’assaut – qui a fait au moins un combattant britannique blessé – ont été publiées en ligne mardi par la 59th Motor Rifle Brigade, qui a ajouté des commentaires aux clips.

Le commandant de la compagnie ne révèle pas l’emplacement exact de l’assaut, se référant plutôt à la position comme « 105-106 Heights ».

Il décrit le combat vu dans les images comme le combat le plus brutal que son unité ait connu lorsqu’il se battait pour une position, disant aux téléspectateurs « le [Russian] les opposants ont concentré beaucoup de ressources pour le conserver ».

‘Je pense que ce [mission] restera dans l’histoire comme un assaut exemplaire, exécuté avec caractère et pression constante sur l’ennemi”, a-t-il déclaré en présentant la vidéo intense de 16 minutes de combats brutaux et réels.

Des images de l’assaut – qui a fait au moins un combattant britannique blessé – ont été publiées en ligne mardi par la 59th Motor Rifle Brigade, qui a ajouté des commentaires aux clips.

De nouvelles images à couper le souffle sur le champ de bataille ont capturé le moment où une unité composée de combattants étrangers a « tué 22 soldats russes » alors qu’ils prenaient d’assaut une tranchée en Ukraine. Cette capture d’écran montre une unité ukrainienne alors qu’elle commence son assaut sur la limite forestière tenue par les Russes.

Un soldat de l’unité composée en grande partie de combattants étrangers avance à travers la tranchée. Tout au long de l’assaut, les soldats ukrainiens auraient tué 22 ennemis russes et en auraient capturé deux. On ne sait pas exactement combien de victimes la brigade a subies

La séquence à couper le souffle (photo) s’ouvre avec un convoi de camions ukrainiens dévalant à toute vitesse le flanc d’une rangée d’arbres bordant de vastes champs ouverts et bombardés, en août de l’année dernière.

Instantanément, le bruit des coups de feu se fait entendre entre les mitrailleuses montées sur les camions et les soldats russes cachés dans les tranchées cachées dans les arbres.

Filmées par des drones et des caméras embarquées, les images montrent les unités d’assaut de la brigade Alpha, Bravo et Charlie prendre d’assaut les tranchées sous une pluie de balles et éliminer plusieurs soldats russes qui s’y sont retranchés.

Il s’ouvre avec les troupes ukrainiennes dans un convoi de camions militaires blindés – dévalant à toute vitesse le flanc d’une rangée d’arbres morts bordant de vastes champs ouverts et bombardés.

Un tampon à date sur les images – publié par la chaîne YouTube ukrainienne Butusov Plus – montre qu’il a été tourné le 23 août 2023.

Instantanément, on entend le bruit des coups de feu échangés entre les mitrailleuses montées sur les camions et les soldats russes cachés dans les tranchées.

« Putain de merde », peut-on entendre l’un des combattants dire avec un fort accent anglais. Un autre, avec un accent américain cette fois, dit : « C’est du russe ».

Alors que les camions ralentissent et que les combattants se préparent à lancer leur assaut à pied, l’un des véhicules blindés est touché par une explosion, projetant de la terre dans les airs.

Sans se laisser décourager, les hommes armés camouflés continuent, sortant des camions et prenant position pour fournir un feu de couverture à leurs camarades.

Aux cris de « poussez-vous » malgré le vacarme des coups de feu, l’unité commence à avancer sur les tranchées. L’un des camions est gravement endommagé, et des soldats en sortent. Il ne semble pas qu’aucun d’entre eux ait été grièvement blessé.

L’un des soldats qui filment l’attaque crie « frag out » avant de lancer une grenade dans la zone peu boisée, où les Russes se cachent.

Les images de drones sont entrecoupées d’images de combat à la première personne, utilisant des drapeaux superposés pour montrer où se trouvent les unités Alpha, Bravo et Charlie par rapport aux Russes dans les tranchées.

Cette vidéo montre la limite des arbres et comment les trois unités ukrainiennes ont encerclé deux unités russes, en envoyant une au milieu et deux de chaque côté.

Alors que les camions ralentissent et que les combattants se préparent à lancer leur assaut, l’un des véhicules blindés est touché par une explosion (photo), projetant de la terre dans les airs.

Du côté ukrainien, un soldat a tiré sur un soldat russe alors qu’il quittait le couvert d’une tranchée.

L’unité Charlie de la brigade ukrainienne est visible sur un flanc de l’assaut

Malgré des tirs intenses et plusieurs explosions qui ont secoué le sol autour d’eux, les combattants ukrainiens progressent rapidement vers la limite des arbres.

Les images montrent un membre du groupe Alpha abattre un soldat ennemi, qui commet l’erreur fatale de quitter le couvert des tranchées.

Un autre soldat russe est vu allongé sur le sol de la tranchée et est également vu abattu alors que l’un des combattants ukrainiens avance.

Alors que les combattants ukrainiens sont désormais encastrés dans les tranchées, le bruit d’un drone bourdonne au-dessus de nous, obligeant les soldats à se mettre à l’abri.

« Drone-suicide ! » On peut entendre les soldats se crier en guise d’avertissement.

Les images passent ensuite à la caméra montée sur le casque d’un Canadien, qui crie à ses camarades “Je suis touché!”

Il semble couvert de terre, ce qui suggère qu’il se trouvait à proximité de l’endroit où le drone suicide russe a frappé. «À venir, mon pote, à venir», entend-on dire un combattant australien alors qu’il se précipite au secours de son camarade.

Les mains du Canadien tremblent visiblement, mais après un contrôle, l’Australien lui dit qu’il “a l’air bien”, l’encourageant à se remettre sur pied.

Le Canadien n’est pas capable de se tenir debout, mais il rampe à travers la tranchée pour se couvrir.

La séquence montre ensuite un drone filmant l’équipe Charlie, qui semble être composée de six soldats, tous se dirigeant vers une position russe qui semble inclure un combattant ennemi équipé d’un lance-grenades.

Plusieurs explosions les envoient au sol, mais ils se remettent tous rapidement sur pied et continuent d’avancer.

Une capture capture un échange de tirs entre un soldat de la brigade ukrainienne et un soldat russe se mettant à couvert au détour d’une tranchée.

Un groupe de troupes russes est vu dans les tranchées sur des images de drone. L’un d’eux est vu blessé au sol alors qu’il était soigné. Cependant, alors qu’un soldat britannique de l’unité Alpha s’approche d’un virage voisin dans la tranchée, le soldat russe blessé est capable de tirer une pluie de balles avec sa mitrailleuse, faisant exploser le Britannique de plusieurs balles.

Une capture montre le virage de la tranchée où le chasseur britannique a été abattu par les Russes.

Le combattant britannique est vu allongé sur le sol après avoir été abattu par le soldat russe. Miraculeusement, il est apparu en réponse et n’a pas été grièvement blessé par les tirs.

A l’autre bout de la tranchée, les équipes Alpha et Bravo maintiennent un groupe de soldats russes coincés et avancent petit à petit vers la position.

Le drone ukrainien survolant le champ de bataille montre qu’un des soldats russes est grièvement blessé et est soigné au sol de la tranchée.

Cependant, alors qu’un soldat britannique de l’unité Alpha s’approche d’un virage voisin dans la tranchée, le soldat russe blessé est capable de tirer une pluie de balles avec sa mitrailleuse – faisant exploser le Britannique avec plusieurs cartouches, l’envoyant voler en arrière.

‘Homme à terre!’ » crie l’un des combattants du côté ukrainien alors qu’ils ripostent.

Deux des combattants du camp ukrainien avancent plus haut dans la tranchée tandis qu’un autre ferme la marche pour apporter une aide médicale au soldat britannique.

Miraculeusement, il a survécu à la première rafale de coups de feu et peut être vu en mouvement.

Pour ajouter au chaos dans les tranchées, un autre drone suicide est aperçu au-dessus de nous et s’écrase heureusement sur le sol à quelques mètres de la position d’Alpha.

Alors que le drone manque sa cible, un combattant à l’accent américain continue d’aider son camarade abattu, dont le surnom semble être « Mossy ».

«Très bien Mossy», dit-il. “Je vais devoir t’agresser un peu pour pouvoir te sortir ces grenades”, tout en l’aidant à lever légèrement les bras. Bien que hébété, « Mossy » semble réactif et mobile lorsque son camarade récupère les grenades.

Réarmée des explosifs, l’unité Alpha est alors en mesure d’avancer plus loin dans les tranchées et d’éliminer la position russe encerclée. Des images floues montrent plus tard le corps du soldat russe qui a abattu le chasseur britannique au sol.

Les images sont à nouveau coupées, cette fois sur les combattants de l’escouade Bravo – dont deux sont vus accroupis dans un fossé jonché de débris et d’arbres tombés, tandis que deux autres sont vus dans un petit bunker creusé dans le sol.

Pour ajouter au chaos dans les tranchées, un drone suicide est vu survoler

Heureusement, le drone s’écrase sur le sol à quelques mètres de la position d’Alpha – mais ne semble pas toucher sa cible.

Un combattant de l’unité Bravo a capturé le moment où il a tiré sur un soldat russe alors qu’ils sortaient de leur couverture et semblaient courir vers la sécurité.

Un deuxième soldat russe a soudainement couru vers la position d’un combattant ukrainien et dans la tranchée, suffisamment près pour voir son visage. Il semble confus, presque perdu, alors qu’il lève les mains devant lui – avant de revenir à sa position en courant.

Des soldats russes cachés parmi les arbres sont visibles sur des images de drones ukrainiens

Le commentaire du commandant de la 59th Motor Rifle Brigade revient à nouveau brièvement.

Avec un flanc de la défense russe anéanti, il explique que les unités – Alfa-Bravo à gauche et Charlie à droite – se trouvent dans un « moment difficile » alors qu’elles se rapprochent de la position russe encerclée restante.

Il explique que les Russes sont retranchés entre deux positions, cinq soldats ennemis s’étant réfugiés dans des trous creusés dans le sol. Il existe un risque, dit-il, de tirs amis, à mesure que les troupes ukrainiennes approchent des deux côtés…